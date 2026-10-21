Meldingen
2026-10-15
Abdellah Ouazane
Opstelling Ajax bekend: Torrents en Ouazane starten in de basis
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Lees over het eerste elftal van Ajax

Dennis Higler krijgt bijval na Ajax-wedstrijd: "Meer van dit"

Bjorn
Dennis Higler
Dennis Higler Foto: © BSR Agency

Karim El Ahmadi en Kenneth Perez vinden dat Dennis Higler de juiste beslissing heeft genomen door FC Groningen in de eerste helft geen strafschop te geven tegen Ajax. Brynjolfur Willumsson ging naar de grond, maar de bal ging niet op de stip.

De spits van FC Groningen werd in de eerste helft omver gegleden door Davy Klaassen, maar scheidsrechter Higler besloot, ook na het zien van de beelden bij de VAR, om geen strafschop toe te kennen. "Meer van dit soort beslissingen", prijst El Ahmadi in Dit Was Het Weekend van ESPN

Ook Perez vindt het goed dat Higler, die in eerste instantie al geen penalty gaf, na het zien van de beelden bij zijn beslissing blijft. "Ik vind het goed dat de VAR hem roept om te kijken of hij achter zijn beslissing blijft staan", aldus de analist. 

De voormalig profvoetballer vraagt zich wel af waarom arbiters op het veld niet vaker naar het scherm worden geroepen om hun veldbeslissingen te beoordelen. "Doe het dan bij een cruciaal moment bij Feyenoord ook. Dit was goed van Higler. We zien niet zo vaak dat ze bij hun standpunt blijven."

Zet in op Ajax tegen Atalanta!

Ajax speelt donderdagavond de Conference League-wedstrijd tegen Atalanta. Zet € 10 in op de wedstrijd en krijg € 50 aan Free Bets bij BetMGM! (Bonus 24+)

Registreer je hier!
Wat kost gokken jou? Stop op tijd. 18+
Gerelateerd:
António Nobre geeft een gele kaart tijdens Ajax - Bodø/Glimt

Ajax krijgt Portugese bekende als scheidsrechter bij Europees duel

0
Chris Woerts

Chris Woerts vreest voor Ajax: "Allemaal een waterhoofd aan..."

0
Lees meer:
Lees over het eerste elftal van Ajax Het laatste Ajax Nieuws
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
Wim Kieft en Davy Klaassen

Wim Kieft bespreekt Ajacied: "Klaassen heeft geen vertrouwen in hem"

0
Khalid Boulahrouz aan het werk als analyticus

Boulahrouz waarschuwt: "Ze verwachten gewoon te veel van Ajax"

0
Davy Klaassen bij de spelersbus van Ajax

Davy Klaassen krijgt kritiek: "Ik had hem die strafschop gegeven"

0
Karim El Ahmadi bij ESPN

El Ahmadi ziet talenten van Ajax uitblinken: "Vond hem echt goed"

0
Marcos Leonardo en Pelle Clement

Pelle Clement baalt: "Dan is het aan de scheidsrechter"

0
René van der Gijp en Wim Kieft in het Philips Stadion

Van der Gijp adviseert Ajacied: "Zo pijnlijk en bijna mensonterend"

0
Kenneth Perez bij de persmiddag van Football Island, een programma van Videoland

Kenneth Perez bekritiseert aankoop van Ajax: "Dat is schrijnend"

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws

Dennis Higler krijgt bijval na Ajax-wedstrijd: "Meer van dit"

Janse even terug in Euroborg: "Dat heb ik toch maar ingehouden"

Ajax krijgt Portugese bekende als scheidsrechter bij Europees duel

Ajax-huurling wacht op eerste minuten: "Wachten is best moeilijk"

Veelbesproken voormalig Ajax-talent keert terug in de Eredivisie

Míchel krijgt steun uit onverwachte hoek: "Kappen nou, man"

Ajax-Atalanta niet uitverkocht: Italianen verkopen uitvak niet uit

Lukkien sneert: "Dat was Ajax in de wedstrijden hiervoor niet"
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws