Dennis Higler krijgt bijval na Ajax-wedstrijd: "Meer van dit"
Karim El Ahmadi en Kenneth Perez vinden dat Dennis Higler de juiste beslissing heeft genomen door FC Groningen in de eerste helft geen strafschop te geven tegen Ajax. Brynjolfur Willumsson ging naar de grond, maar de bal ging niet op de stip.
De spits van FC Groningen werd in de eerste helft omver gegleden door Davy Klaassen, maar scheidsrechter Higler besloot, ook na het zien van de beelden bij de VAR, om geen strafschop toe te kennen. "Meer van dit soort beslissingen", prijst El Ahmadi in Dit Was Het Weekend van ESPN.
Ook Perez vindt het goed dat Higler, die in eerste instantie al geen penalty gaf, na het zien van de beelden bij zijn beslissing blijft. "Ik vind het goed dat de VAR hem roept om te kijken of hij achter zijn beslissing blijft staan", aldus de analist.
De voormalig profvoetballer vraagt zich wel af waarom arbiters op het veld niet vaker naar het scherm worden geroepen om hun veldbeslissingen te beoordelen. "Doe het dan bij een cruciaal moment bij Feyenoord ook. Dit was goed van Higler. We zien niet zo vaak dat ze bij hun standpunt blijven."
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Dennis Higler krijgt bijval na Ajax-wedstrijd: "Meer van dit"
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