Dennis Higler krijgt bijval na Ajax-wedstrijd: "Meer van dit"

De spits van FC Groningen werd in de eerste helft omver gegleden door Davy Klaassen, maar scheidsrechter Higler besloot, ook na het zien van de beelden bij de VAR, om geen strafschop toe te kennen. "Meer van dit soort beslissingen", prijst El Ahmadi in Dit Was Het Weekend van ESPN.

Ook Perez vindt het goed dat Higler, die in eerste instantie al geen penalty gaf, na het zien van de beelden bij zijn beslissing blijft. "Ik vind het goed dat de VAR hem roept om te kijken of hij achter zijn beslissing blijft staan", aldus de analist.