'Denswil keert terug in Nederland en traint mee bij nieuwe club'

Denswil kwam liefst 39 wedstrijden uit voor Ajax, waarna hij naar Club Brugge verkaste. Vervolgens kwam hij in Italië uit bij Bologna, waarna hij naar Turkije vertrok. Afgelopen seizoen speelde hij nog 31 wedstrijden voor Kayserispor.

Het Noordhollands Dagblad sprak woensdag met Denswil. "Ik sluit een club in Nederland niet uit, maar ik laat het voorlopig allemaal op me afkomen. Ik ben in Volendam om fit te blijven en verder houd ik alles open", zegt hij er zelf over.