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'Denswil keert terug in Nederland en traint mee bij nieuwe club'

Rik Engelbertink
bron: Noordhollands Dagblad
Stefano Denswil
Stefano Denswil Foto: © Pro Shots

Voormalig Ajacied Stefano Denswil gaat de komende periode bij FC Volendam. meetrainen De 33-jarige verdediger is transfervrij na zijn vertrek bij Kayserispor.

Denswil kwam liefst 39 wedstrijden uit voor Ajax, waarna hij naar Club Brugge verkaste. Vervolgens kwam hij in Italië uit bij Bologna, waarna hij naar Turkije vertrok. Afgelopen seizoen speelde hij nog 31 wedstrijden voor Kayserispor.

Het Noordhollands Dagblad sprak woensdag met Denswil. "Ik sluit een club in Nederland niet uit, maar ik laat het voorlopig allemaal op me afkomen. Ik ben in Volendam om fit te blijven en verder houd ik alles open", zegt hij er zelf over.

Hij sluit niet uit dat hij bij FC Volendam gaat spelen. "Uiteraard heb ik met Volendam afspraken gemaakt en verwachtingen uitgesproken. Mijn eerste indruk is top, maar verder zie ik het allemaal wel", besluit Denswil.

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