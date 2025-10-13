Het Sportpaleis
Konadu ziet verschil tussen Heitinga en Farioli: "Dat is anders"
Meldingen
2025-10-09
Damian van der Vaart in het shirt van Ajax
Van der Vaart haalt uit naar eigen zoon: "Hij is ook zo'n pussy"
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Het laatste Ajax Nieuws

Depay onttroont Sneijder: "Ik zal vast een berichtje krijgen"

Max
bron: NOS
Memphis Depay
Memphis Depay Foto: © BSR Agency

Memphis Depay is niet alleen topscorer aller tijden van Oranje, maar inmiddels ook recordhouder qua assists. Zondagavond passeerde de aanvaller Wesley Sneijder.

Tegen Finland gaf Memphis zijn 34ste en 35ste assist in het shirt van Oranje. Daarmee passeert hij Sneijder en houdt hij ook dat record bij het Nederlands elftal. "Ik zal vast wel een berichtje van hem krijgen", reageert Memphis na afloop. "Zo’n speler als hij zie je nu bijna niet meer. Hij was met links net zo goed als met rechts.”

Een belangrijke nuance bij het assistrecord van Memphis is wel dat assists pas sinds het WK van 1978 officieel geteld worden. Statistiekenbureau Opta is vanaf dat toernooi compleet qua cijfers.

Gerelateerd:
Don-Angelo Konadu

Konadu ziet verschil tussen Heitinga en Farioli: "Dat is anders"

0
Hans Kraay junior bij de uitreiking van de Eredivisie Awards

Kraay jr: "Alle ballen gingen naar Frenkie, ik vind dat zo lekker"

0
Lees meer:
Het laatste Ajax Nieuws Wesley Sneijder
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
Rivkah op het Veld

FC Twente-watcher kritisch op NOS: "Omgeven met een Ajax-sausje"

0
Het logo van Ajax in de Arena

Oud rvc'er spreekt: "Kunnen constateren dat de structuur ziek is"

0
Hedwiges Maduro in het Yanmar Stadion (Almere)

Hedwiges Maduro eens met Wout Weghorst: "Dat is veel negatiever"

0
Tijmen van Wissing

FC Twente-watcher geïrriteerd: "Ajax is helemaal geen topclub"

0
Hedwiges Maduro in het Yanmar Stadion (Almere)

Ajax had duidelijk plan met Maduro: "Dat is een beetje gebeurd"

0
Hedwiges Maduro

Hedwiges Maduro kijkt naar Ajax: "Trainer mag je snel afschieten"

0
Sherida Spitse in het Letzigrund Stadion

LIVESTREAM | Ajax Vrouwen speelt Europa Cup-voorronde in Zwitserland

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws
Laatste reacties
Bekijk meer reacties
Agenda
za
18/10
Ajax
21:00
AZ
zo
26/10
FC Twente
12:15
Ajax
za
1/11
Ajax
16:30
SC Heerenveen
zo
9/11
FC Utrecht
12:15
Ajax
za
22/11
Ajax
18:45
Excelsior
Bekijk de hele agenda
Stand
# Team GS DS P
1 Feyenoord 8 12 22
2 PSV 8 14 19
3 Ajax 8 7 16
4 AZ 8 5 15
5 FC Groningen 8 3 15
6 NEC Nijmegen 8 8 13
7 FC Twente 8 3 13
Bekijk de hele stand
Nu op VoetbalVerslaafd.nl
Ga naar VoetbalVerslaafd