Het laatste Ajax Nieuws
Depay onttroont Sneijder: "Ik zal vast een berichtje krijgen"
Memphis Depay Foto: © BSR Agency
Memphis Depay is niet alleen topscorer aller tijden van Oranje, maar inmiddels ook recordhouder qua assists. Zondagavond passeerde de aanvaller Wesley Sneijder.
Tegen Finland gaf Memphis zijn 34ste en 35ste assist in het shirt van Oranje. Daarmee passeert hij Sneijder en houdt hij ook dat record bij het Nederlands elftal. "Ik zal vast wel een berichtje van hem krijgen", reageert Memphis na afloop. "Zo’n speler als hij zie je nu bijna niet meer. Hij was met links net zo goed als met rechts.”
Een belangrijke nuance bij het assistrecord van Memphis is wel dat assists pas sinds het WK van 1978 officieel geteld worden. Statistiekenbureau Opta is vanaf dat toernooi compleet qua cijfers.
Laatste nieuws
Konadu ziet verschil tussen Heitinga en Farioli: "Dat is anders"
Depay onttroont Sneijder: "Ik zal vast een berichtje krijgen"
Kraay jr: "Alle ballen gingen naar Frenkie, ik vind dat zo lekker"
Ajax Vrouwen behoudt ongeslagen status met zege op Excelsior
Justin Kluivert grijpt in na verlies Indonesië: "Reacties uitgezet"
Oranje-supporters storen zich aan sfeer in ArenA: "Wat een drama"
Van Hooijdonk geeft oud-Ajacied complimenten: "Veel diepgang"
Nederlands elftal zet stap richting kwalificatie voor WK 2026
Pellè terug in Rotterdam en herinnert: "Het doelpunt tegen Ajax"
Kraay jr. over Oranje: "Logisch dat hij nu weer de kans krijgt"
Meer nieuws
FIFA overweegt WK te verplaatsen: "Openstaan voor nieuwe ideeën"
Opstelling Oranje bekend: Koeman voert drie wijzigingen door
Patrick Kluivert krijgt kritiek uit Indonesië na mislopen van WK
Juventus wil Milik lozen: oud-Ajacied al 500 dagen geblesseerd
Kieft duidelijk: "Bij Ajax gespeeld, maar ik vind PSV net zo leuk"
"Alsof Farioli een Ikeadoos met tweeduizend losse onderdeeltjes gaf"
'Brobbey overtuigt niet en krijgt mogelijk Nederlandse concurrent'
VIDEO | Babel na pensioen trefzeker: "Het voelt als heel lang"
Konadu schrikt van opvallend Ajax-feit: "Dat is raar natuurlijk"
Kroes investeerde €63 miljoen: "Noodscenario's voorlopig in de la"
Ouder nieuws
PSV-aankoop zag Ajax vanuit Spanje titel verspelen: "Ongelofelijk"
Van der Vaart spijkerhard voor Ajacied: "Het is zijn eigen schuld"
Van Ajax overgekomen speler bloeit op bij Feyenoord: "Voorbeeld"
FC Twente-watcher kritisch op NOS: "Omgeven met een Ajax-sausje"
Oud-Ajacied blikt terug: "Ik was totaal geen Ajax-jongen"
Ajacied de dupe van grote Haaland show en ziet WK-kansen slinken
Oud rvc'er spreekt: "Kunnen constateren dat de structuur ziek is"
Antifa roept op tot 'linkse sfeeracties' in Nederlandse stadions
Jan Boskamp: "We hadden Ajax op het punt waar je ze hebben wil"
'Ajax leeft nog dankzij 'royale buffer' Van der Sar en Overmars'
Video’s
FC Twente-watcher kritisch op NOS: "Omgeven met een Ajax-sausje"
Oud rvc'er spreekt: "Kunnen constateren dat de structuur ziek is"
Hedwiges Maduro eens met Wout Weghorst: "Dat is veel negatiever"
FC Twente-watcher geïrriteerd: "Ajax is helemaal geen topclub"
Ajax had duidelijk plan met Maduro: "Dat is een beetje gebeurd"
Hedwiges Maduro kijkt naar Ajax: "Trainer mag je snel afschieten"
LIVESTREAM | Ajax Vrouwen speelt Europa Cup-voorronde in Zwitserland
0 reacties