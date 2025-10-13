Depay onttroont Sneijder: "Ik zal vast een berichtje krijgen"

Tegen Finland gaf Memphis zijn 34ste en 35ste assist in het shirt van Oranje. Daarmee passeert hij Sneijder en houdt hij ook dat record bij het Nederlands elftal. "Ik zal vast wel een berichtje van hem krijgen", reageert Memphis na afloop. "Zo’n speler als hij zie je nu bijna niet meer. Hij was met links net zo goed als met rechts.”

Een belangrijke nuance bij het assistrecord van Memphis is wel dat assists pas sinds het WK van 1978 officieel geteld worden. Statistiekenbureau Opta is vanaf dat toernooi compleet qua cijfers.