Geschreven door Idse Geurts 07 sep 2021 om 10:09

Goed nieuws voor alle Ajacieden die het nieuwe derde shirt niet wisten te bemachtigen! Vanaf aankomende woensdag (8 september) is er een nieuwe lading beschikbaar op de website van Ajax. In de Pak Schaal podcast van Voetbal International, bevestigt commercieel directeur Menno Geelen dat het shirt weer in de verkoop gaat. Het shirt zal wel alleen online te bestellen zijn. Ook duurt de levering van de shirts nog enkele maanden. Een beetje geduld is dus nog nodig.

Het derde tenue van dit seizoen is het meest populaire shirt van Ajax ooit. Na de lancering vorige maand, was het shirt al binnen één dag uitverkocht. Ook raakte de webshop overbelast en stonden er rijen voor de fanshop bij de ArenA. Niet meer dan logisch natuurlijk: met het derde shirt brengt Ajax een ode aan Bob Marley en zijn nummer ‘Three Little Birds’, dat elke wedstrijd in de Johan Cruijff ArenA wordt gedraaid.

Mocht je het derde tenue dus nog willen toevoegen aan je collectie: aankomende woensdag is je kans!