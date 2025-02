Derk Boerrigter nuanceert: "Wij zijn als Ajax-publiek verwend"

Voormalige Ajacied Derk Boerrigter reageerde in een interview met AjaxShowtime enthousiast op deze opmerkelijke prestatie. "In het begin van het seizoen zat het nog erg in het hoofd hoe Ajax vorig jaar gespeeld had. Dat ze nu zo hoog staan, met niet héél veel andere spelers erin, is best bijzonder."

Boerrigter wijst de Italiaanse coach Maurice Farioli aan als belangrijke factor voor dit succes. "Misschien is Farioli gewoon een goede coach, die weet wat hij met dit spelersmateriaal kan. Hij wisselt door en wint de belangrijke wedstrijden. Daarom staat hij zo hoog en hopelijk kan hij dit niveau vasthouden." Vooral de tactische overwinning op Feyenoord maakte indruk. "Uit bij Feyenoord was het tactisch heel sterk. Feyenoord wist niet wat het moest en Ajax ging er met volle winst vandoor."

De oud-aanvaller nuanceert echter de euforie rondom het spel van Ajax. "Misschien is het niet altijd even mooi of goed wat Ajax laat zien, maar wij als Ajax-publiek zijn verwend. Wij willen met 6-0 winnen en het mooiste voetbal zien, maar we mogen ook blij zijn met goede resultaten." Boerrigter gelooft dat het spel op termijn ook zal verbeteren. "Als je wedstrijden blijft winnen, groeit het vertrouwen en ga je vrijer spelen. Dan leggen ze op termijn misschien ook wel mooiere wedstrijden op de mat."

Uiteindelijk is winnen volgens hem het belangrijkst. "Als je moet kiezen tussen met mooi voetbal tweede worden of met lelijk voetbal eerste worden, dan kies ik voor de eerste plek."