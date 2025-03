Derksen adviseert Bosz na wanprestatie: "Ajax speelt nooit goed"

"Is het een idee dat PSV volgende week gewoon niet gaat?" oppert Van der Gijp. "Want, hoe denk je dat je daar naartoe gaat? Met lood in je schoenen natuurlijk!" De oud-voetballer vindt het duel in Londen bij voorbaat een kansloze missie na de harde afstraffing in Eindhoven.

Johan Derksen ging nog een stap verder en richtte zich direct tot Bosz. "Als ik nu Peter Bosz was, dan zou ik zeggen: Jongens, neem voor mij een ander, want mij lukt het niet. Want Ajax speelt nooit goed, maar die staan acht punten voor", constateert hij. Volgens Derksen moet de trainer zichzelf kritisch in de spiegel aankijken en zich afvragen of hij de juiste man is om PSV uit deze crisis te leiden.

De return tegen Arsenal staat volgende week dinsdag op het programma, maar gezien de historische nederlaag lijkt PSV alleen nog voor de eer te strijden.