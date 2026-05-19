Derksen: "Als ik FC Groningen was zou ik zeggen: we spelen niet"

Johan Derksen begrijpt daadwerkelijk niks van het besluit dat FC Groningen in eerste instantie is verteld dat ze geen supporters mee mochten nemen naar het play-off duel tussen Ajax en FC Groningen. Inmiddels mag dat wel, maar Derksen is laaiend.

"Kan Ajax niet beter in het Olympisch Stadion gaan spelen? Dit hadden ze FC Groningen nooit aan mogen doen. Ik had als FC Groningen zijnde gezegd, dat als Ajax niet op haar eigen veld kan spelen, dat ze op ons veld kunnen spelen", zegt Derksen bij Vandaag Inside.

"Als ik FC Groningen was zou ik zeggen: we spelen niet, krijg de pleuris maar", is Derksen hard. Chris Woerts weet er meer van: "FC Volendam-supporters hebben na het duel met Telstar, Telstar-fans aangevallen. Maar daar heeft FC Groningen niks mee te maken en Willem II ook niet."