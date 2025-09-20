AD Voetbalpodcast
Jans steunt Heitinga: "Zijn trainers nu tere zieltjes geworden?"
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Lees over het eerste elftal van Ajax

Derksen baalt van Ajax en PSV: "Dat kunnen we ontzettend slecht"

Amber
bron: Vandaag Inside
Johan Derksen
Johan Derksen Foto: © BSR Agency

René van der Gijp begrijpt niets van Ajax en Davy Klaassen na de 0-2-nederlaag tegen Internazionale in de Champions League. In Vandaag Inside wees hij op de verdedigende fouten bij beide doelpunten van de Italianen.

Volgens Van der Gijp liet Klaassen zijn tegenstander Marcus Thuram twee keer veel te makkelijk lopen. "De enige die hem kan uitschakelen is Wout Weghorst. Dan laat je Klaassen erbij staan. Dat gaat niet."

Johan Derksen sloot zich daarbij aan en gaf een bredere kritiek op het Nederlandse voetbal. "We kunnen in Nederland gewoon ontzettend slecht koppen. Misschien dat ze bang zijn voor dementie." Een goede kopper is volgens hem onmisbaar. "Als je een goede kopper hebt ben je spekkoper."

Van der Gijp herkende zich in die analyse en haalde een voorbeeld uit de Champions League aan. "Ik keek net Newcastle (tegen Barcelona, red.), daar lopen alleen maar van die boksers."

Ook de gemiste kans van Mika Godts kwam ter sprake. De jonge buitenspeler faalde vlak voor rust bij een 0-0 stand oog in oog met het doel. Derksen was duidelijk: "Een echte spits maakt zo'n goal."

Zet in op Ajax tegen PSV!

Ajax speelt zondagmiddag de topper tegen PSV. Zet € 10 in op de wedstrijd en krijg € 50 aan Free Bets bij BetMGM! (Bonus 24+)

Registreer je hier!
Wat kost gokken jou? Stop op tijd. 18+
Gerelateerd:
Het logo van Ajax op een vlag van supporters

Domper: 'Ajax-supporters definitief niet welkom in Frankrijk'

0
Youri Regeer, Youri Baas en Davy Klaassen

Ajax-fans rekenen af met één speler na duel met Inter: 'Bizar dom'

0
Lees meer:
Lees over het eerste elftal van Ajax Het laatste Ajax Nieuws Champions League René van der Gijp Johan Derksen
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
Hans Kraay jr.

Kraay vergelijkt Ajax: "Middelmatige ploegen doen dat een kwartiertje"

0
Maccabi Tel Aviv-fans met een pyro in het uitvak van Ajax

Bewijsmateriaal teruggevonden van wangedrag rond Ajax - Maccabi

0
Danique Tolhoek

VIDEO: Ajax Vrouwen wint van Sturm Graz en gaat door in Europa

0
John Heitinga

Ajax en Heitinga krijgen complimenten: "Het plan klopte wel"

0
Valentijn Driessen

Driessen gaat niet mee met Heitinga: "Natuurlijk wel een thema"

0
De Vrij en Dumfries met Inter in de Champions League

Dumfries kreeg beuk van Ajacied: "Ik moest er wel even om lachen"

0
Wim Kieft

Kieft deelt gezondheidsupdate: "Brandweer takelde mij uit huis"

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws
Laatste reacties
Bekijk meer reacties
Agenda
zo
21/09
PSV
14:30
Ajax
za
27/09
Ajax
16:30
NAC Breda
za
4/10
Sparta Rotterdam
16:30
Ajax
za
18/10
Ajax
21:00
AZ
zo
26/10
FC Twente
12:15
Ajax
Bekijk de hele agenda
Stand
# Team GS DS P
1 Feyenoord 5 10 15
2 PSV 5 9 12
3 Ajax 5 6 11
4 AZ 4 5 10
5 NEC Nijmegen 5 8 9
6 FC Utrecht 5 7 9
7 FC Groningen 5 1 9
Bekijk de hele stand
Nu op VoetbalVerslaafd.nl
Ga naar VoetbalVerslaafd