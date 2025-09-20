Derksen baalt van Ajax en PSV: "Dat kunnen we ontzettend slecht"

René van der Gijp begrijpt niets van Ajax en Davy Klaassen na de 0-2-nederlaag tegen Internazionale in de Champions League. In Vandaag Inside wees hij op de verdedigende fouten bij beide doelpunten van de Italianen.

Volgens Van der Gijp liet Klaassen zijn tegenstander Marcus Thuram twee keer veel te makkelijk lopen. "De enige die hem kan uitschakelen is Wout Weghorst. Dan laat je Klaassen erbij staan. Dat gaat niet."

Johan Derksen sloot zich daarbij aan en gaf een bredere kritiek op het Nederlandse voetbal. "We kunnen in Nederland gewoon ontzettend slecht koppen. Misschien dat ze bang zijn voor dementie." Een goede kopper is volgens hem onmisbaar. "Als je een goede kopper hebt ben je spekkoper."

Van der Gijp herkende zich in die analyse en haalde een voorbeeld uit de Champions League aan. "Ik keek net Newcastle (tegen Barcelona, red.), daar lopen alleen maar van die boksers."

Ook de gemiste kans van Mika Godts kwam ter sprake. De jonge buitenspeler faalde vlak voor rust bij een 0-0 stand oog in oog met het doel. Derksen was duidelijk: "Een echte spits maakt zo'n goal."