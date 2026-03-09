Laatste nieuws
Derksen bekritiseert Ajax: "Dan denk ik: en Wesley Sneijder dan?"

Niek
Johan Derksen
Johan Derksen Foto: © Pro Shots

Johan Derksen toont zich in de nieuwe aflevering van de podcast Groeten uit Grolloo kritisch over de ontwikkelingen bij Ajax. Hij snapt niet dat Siem de Jong en Daniël de Ridder bij de club uit Amsterdam aangesteld zijn als technisch manager. 

“Dat zijn twee van die brave borsten, ideale schoonzonen", zucht Derksen. "Dan denk ik: en Wesley Sneijder dan? Hij heeft wat meer netwerk in de voetballerij en komt wat beter over. Als die andere twee binnenkomen, moeten ze zich voorstellen, want niemand herkent ze", constateert hij.

Derksen weet niet wat hij moet verwachten van Siem de Jong en Daniël de Ridder. “Ze doen niemand wat kwaad, maar ik weet ook nog niet wat ze Ajax gaan brengen. Het zijn nette jongens", vervolgt de voormalig profvoetballer, die meer gecharmeerd is van Sneijder. "Hij houdt de boel wel wakker en hij heeft recht van spreken, want hij heeft alles gewonnen wat er te winnen valt", besluit Derksen. 

