Derksen bekritiseert Ajax-speler: "Het is een dommig werkpaard"
René van der Gijp, Valentijn Driessen en Johan Derksen hopen dat Wout Weghorst niet in de WK-selectie van het Nederlands elftal zit. Volgens Van der Gijp heeft bondscoach Ronald Koeman de aanvaller ook niet als 'pinchhitter' nodig bij een eventuele achterstand.
"Gooi lekker die Van Dijk naar voren in de laatste tien minuten, dat maakt toch geen reet uit", sprak hij maandagavond bij Vandaag Inside. Ook Driessen was niet enthousiast over de Ajacied. "Waarom neem je hem voor mee? Ook in de groep... Het is niet echt iemand die de hele groep bij elkaar houdt volgens mij."
Johan Derksen haakte vervolgens in. "Hij is ontevreden als hij op de bank zit, dan gaat hij de sfeer verpesten", reageert hij. "Hij overschat zijn eigen kwaliteiten. Het is een dommig werkpaard", besluit Derksen over de centrumspits van Ajax, die een aflopend contract heeft en in beeld zou zijn bij FC Twente.
Wilfred Genee laat vervolgens weten dat Weghorst zelf wel overtuigd is dat hij mee gaat naar het WK. "Dat heeft Koeman iedere keer laten weten en dan roept Weghorst natuurlijk: een geweldige bondscoach en wat ben ik blij dat hij mij zo steunt! Nou, laat jij (Koeman, red.) hem dan maar een keer thuis... Dus hij heeft allang gehoord dat hij meegaat naar Amerika", besluit Driessen realistisch.
