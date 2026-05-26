Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Het laatste Ajax Nieuws

Derksen bekritiseert Ajax-speler: "Het is een dommig werkpaard"

Niek
Johan Derksen
Johan Derksen Foto: © Pro Shots

René van der Gijp, Valentijn Driessen en Johan Derksen hopen dat Wout Weghorst niet in de WK-selectie van het Nederlands elftal zit. Volgens Van der Gijp heeft bondscoach Ronald Koeman de aanvaller ook niet als 'pinchhitter' nodig bij een eventuele achterstand. 

Om deze content te zien moet je cookies accepteren

Je hebt momenteel niet alle benodigde cookies geaccepteerd. Klik op de knop om je cookievoorkeuren te wijzigen.

"Gooi lekker die Van Dijk naar voren in de laatste tien minuten, dat maakt toch geen reet uit", sprak hij maandagavond bij Vandaag Inside. Ook Driessen was niet enthousiast over de Ajacied. "Waarom neem je hem voor mee? Ook in de groep... Het is niet echt iemand die de hele groep bij elkaar houdt volgens mij."

Johan Derksen haakte vervolgens in. "Hij is ontevreden als hij op de bank zit, dan gaat hij de sfeer verpesten", reageert hij. "Hij overschat zijn eigen kwaliteiten. Het is een dommig werkpaard", besluit Derksen over de centrumspits van Ajax, die een aflopend contract heeft en in beeld zou zijn bij FC Twente. 

Wilfred Genee laat vervolgens weten dat Weghorst zelf wel overtuigd is dat hij mee gaat naar het WK. "Dat heeft Koeman iedere keer laten weten en dan roept Weghorst natuurlijk: een geweldige bondscoach en wat ben ik blij dat hij mij zo steunt! Nou, laat jij (Koeman, red.) hem dan maar een keer thuis... Dus hij heeft allang gehoord dat hij meegaat naar Amerika", besluit Driessen realistisch. 

Gerelateerd:
Sven Mislintat op de tribune van VfB Stuttgart

Sven Mislintat alweer ontslagen in Duitsland: "Dat kan gebeuren"

0
Valentijn Driessen

Driessen geeft flink af op Ajax: "Ze moeten alles verkopen!"

0
Lees meer:
Het laatste Ajax Nieuws WK 2026 Nederlands elftal
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
Marc Overmars

Overmars terug naar Eredivisie? "Wij zijn een haatdragend landje"

0
Ajax viert doelpunt

Ajax moet Europees voetbal halen: "Dat mag en kan geen optie zijn"

0
Jordi Cruijff en Marijn Beuker

'In dit segment zoekt Cruijff naar spelers': "Zij worden besproken"

0
Mounir Boualin

Boualin onthult transferplannen Ajax: "Dan gaan ze 2 spitsen halen"

0
Lentin Goodijk in de studio van Voetbal International

Goodijk ziet Ajacied vertrekken: "Voor hem niet zo aantrekkelijk"

0
Ron Jans

Jans gaat voor unieke stunt tegen Ajax: "Zoon heeft het opgezocht"

0
Sjoerd Mossou

Mossou kritisch op Ajacied: "Armoe dat hij meegaat naar het WK"

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws

Sven Mislintat alweer ontslagen in Duitsland: "Dat kan gebeuren"

Derksen bekritiseert Ajax-speler: "Het is een dommig werkpaard"

Driessen geeft flink af op Ajax: "Ze moeten alles verkopen!"

'Doelwit van Ajax loopt WK voetbal mis': "Het leven gaat door"

Perez enthousiast: "Niet fluitend, maar hij kan wel mee bij Ajax"

Overmars terug naar Eredivisie? "Wij zijn een haatdragend landje"

Jol: "Wordt je ineens met een vliegtuig naar beneden getrokken"

Ajacied lijkt vertrek aan te kondigen: "Heeft niet goed gewerkt"
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws