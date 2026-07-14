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Derksen blijft kritisch op keuzes Jordi Cruijff: "Dat is lastig"

Max
bron: Vandaag Inside
Johan Derksen bij Vandaag Inside Oranje
Johan Derksen bij Vandaag Inside Oranje Foto: © Talpa Network/Vandaag Inside Oranje

Johan Derksen is niet te spreken over de eerste maanden van Jordi Cruijff bij Ajax. De analist zet zijn vraagtekens bij de keuzes van de nieuwe technisch directeur van de Amsterdammers. 

Zo kwam Cruijff met Míchel, die vooralsnog alleen Spaans spreekt. "Dat is lastig, want er werken vijfhonderd mensen bij Ajax", reageert Derksen in Vandaag Inside. "Ajax zit in een fase, ze moeten meteen presteren. Zij hebben geen tijd om een trainer een taal machtig te laten worden."

Derksen vindt het geen goede zaak dat Cruijff met vooral Spaanse connecties komt. "Jordi Cruijff heeft maar één netwerk en dat is Spaans, terwijl er in Nederland ook hele talentvolle trainers lopen", klinkt het. "We hebben eerst een Duitser gehad met miskopen. Nu hebben we een opvolger met alleen maar mensen uit Spanje. Alsof dat heilig is."

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