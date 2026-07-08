Meldingen
2026-07-10
Daniël de Ridder en Jordi Cruijff
BREAKING | Ajax laat middenvelder gratis vertrekken: "Thank you"
2026-07-08
Daley Blind
BREAKING | Blind is terug bij Ajax: "Ervaring, rust en kwaliteit"
2026-07-03
Marc-André ter Stegen
BREAKING | 'Ajax heeft Ter Stegen binnen': "Riant jaarsalaris"
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Het laatste Ajax Nieuws

Derksen boos om 'Marokkanen-rellen': "De pleuris breekt uit!"

Arthur
Johan Derksen
Johan Derksen Foto: © Pro Shots

De ongeregeldheden die volgden op de WK-wedstrijden van Marokko blijven onderwerp van discussie. In het programma Vandaag Inside Oranje spraken Johan Derksen en Valentijn Driessen zich kritisch uit over de manier waarop de rellen zijn aangepakt. Volgens hen heeft de politie onvoldoende opgetreden en wordt de aard van de problemen volgens hen niet juist benoemd. Ook in Enschede gingen 'fans' de straat op na de winst van Marokko.

Om deze content te zien moet je cookies accepteren

Je hebt momenteel niet alle benodigde cookies geaccepteerd. Klik op de knop om je cookievoorkeuren te wijzigen.

Vooral het optreden van de Amsterdamse politie kreeg kritiek van Derksen. Na de overwinningen van Marokko ontstonden in verschillende steden ongeregeldheden, waarbij agenten werden bekogeld, vernielingen plaatsvonden en de Mobiele Eenheid moest worden ingezet. In Amsterdam koos de politie op bepaalde momenten bewust voor een aanpak gericht op het voorkomen van verdere escalatie.

Derksen begrijpt die keuze niet en sprak zijn verbazing uit over het optreden van de politie. “Ik ben helemaal gek geworden van de Amsterdamse politie. Die deed niks. Die ging met ze op de foto, die stonden met vlaggen en die hebben niet ingegrepen.” Volgens Derksen staat die aanpak ver af van wat veel Amsterdammers verwachten van de autoriteiten. “En ik denk dat de Amsterdamse burgers daar niets van begrijpen.” 

Daarnaast richtte Derksen zijn kritiek op de manier waarop de gebeurtenissen volgens hem worden omschreven. Hij vindt dat de rellen vaak worden geplaatst binnen een bredere maatschappelijke discussie, terwijl hij naar eigen zeggen een terugkerend patroon ziet rondom wedstrijden van het Marokkaanse voetbalelftal. “Ik word zo moe van het feit als Marokkaanse jongeren zich misdragen, dan is het een maatschappelijk probleem. Maar je ziet als andere landen uitgeschakeld worden is er niets aan de hand. Als Marokko wint of verliest, breekt de pleuris uit.”

Gerelateerd:
Rafael van der Vaart

Koeman Jr. boos op Van der Vaart: "Wat mij altijd verbaast..."

0
Daley Blind met een grote glimlach

Blind verdedigt Míchel: "Door media groter gemaakt dan het is"

0
Lees meer:
Het laatste Ajax Nieuws
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
Ronald Koeman

Ronald Koeman keert mogelijk terug: "Het zal gaan kriebelen..."

0
Marc Overmars

Opvallende onthulling over Marc Overmars: "Kan je het regelen?"

0
Ajax-trainer Michel geeft instructies

Michel gaat los op aanvaller bij Ajax-training: "Toon mentaliteit"

0
Wout Weghorst op de training

Weghorst kon naar meerdere clubs: "Die opties zijn er wel geweest"

0
Wout Weghorst voor de camera van FC Twente

Wout Weghorst slechts week op vakantie: "Ontzettend veel zin in"

0
Sven Mijnans in het uitshirt van PSV

Ajax-fans balen van PSV: "Sven Mijnans had ik er graag bij gehad"

0
Wout Weghorst na zijn benutte strafschop

Weghorst verklaart waarom hij naar Ajax ging: "We wilden graag..."

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws

Koeman Jr. boos op Van der Vaart: "Wat mij altijd verbaast..."

Blind verdedigt Míchel: "Door media groter gemaakt dan het is"

'Dolberg in wachtkamer; Ajax moet mogelijk lang op miljoenen wachten'

'Ajax zet streep door Álvarez; speler vertrekt naar Bundesliga'

Noa Vahle heeft duidelijke mening over transfer Steur: "Hou op!"

'Ajax grijpt mis': Jonge verdediger tekent contract in België

Ajax legt aanvaller (18) vast: "Harry Kane lijkt wel op mij"

'Romelu Lukaku in beeld bij Ajax': "Nog maar één groot obstakel"
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws