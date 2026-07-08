Derksen boos om 'Marokkanen-rellen': "De pleuris breekt uit!"

De ongeregeldheden die volgden op de WK-wedstrijden van Marokko blijven onderwerp van discussie. In het programma Vandaag Inside Oranje spraken Johan Derksen en Valentijn Driessen zich kritisch uit over de manier waarop de rellen zijn aangepakt. Volgens hen heeft de politie onvoldoende opgetreden en wordt de aard van de problemen volgens hen niet juist benoemd. Ook in Enschede gingen 'fans' de straat op na de winst van Marokko.

Vooral het optreden van de Amsterdamse politie kreeg kritiek van Derksen. Na de overwinningen van Marokko ontstonden in verschillende steden ongeregeldheden, waarbij agenten werden bekogeld, vernielingen plaatsvonden en de Mobiele Eenheid moest worden ingezet. In Amsterdam koos de politie op bepaalde momenten bewust voor een aanpak gericht op het voorkomen van verdere escalatie.

Derksen begrijpt die keuze niet en sprak zijn verbazing uit over het optreden van de politie. “Ik ben helemaal gek geworden van de Amsterdamse politie. Die deed niks. Die ging met ze op de foto, die stonden met vlaggen en die hebben niet ingegrepen.” Volgens Derksen staat die aanpak ver af van wat veel Amsterdammers verwachten van de autoriteiten. “En ik denk dat de Amsterdamse burgers daar niets van begrijpen.”