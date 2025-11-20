Derksen deelt waarschuwing uit aan Ajax: "Is net Trump-junior"

Johan Derksen ziet geen voordelen in het aanstellen van Jordi Cruijff als technisch directeur bij Ajax. Volgens de oud-voetballer heeft de zoon van Johan Cruijff niet genoeg “kijk op het Nederlandse trainerscorps”. Ook uit Derksen opnieuw kritiek op Louis van Gaal, die hij vergelijkt met 'Trump-junior'.

"Het is een gevaarlijke aanstelling van Jordi", zegt Derksen bij Vandaag Inside over de mogelijke rol van Cruijff bij Ajax. "Hij wordt dan binnengehaald op de naam van zijn vader. Hij heeft geen kijk op het Nederlandse trainerscorps. Hij zal waarschijnlijk met een Spanjaard komen of Peter Bosz. Als PSV hoort dat Cruijff bij Ajax gaat werken, dan gaan zij Bosz natuurlijk langer vastleggen."

Daarnaast wordt er binnen Ajax gesproken over de rol die Van Gaal kan vervullen. Derksen trekt een opvallende vergelijking. "Ik vind hem net Trump-junior. Hij heeft hetzelfde als hij, bluffen, jezelf schouderklopjes geven. Hij eist bijna dat ze bij hem aankloppen als de club in nood is. Hoezo dan? Alleen zijn vriendjes stelt hij aan. Je moet nog opletten dat ze niet die Andries Jonker aan gaan stellen."