Derksen: Demy de Zeeuw gaf vijftien miljoen aan oud-international

Johan Derksen heeft in Vandaag Inside opvallend nieuws gedeeld over Eljero Elia. Volgens de analist ontving de oud-aanvaller van het Nederlands elftal ooit maar liefst vijftien miljoen euro van voormalig international Demy de Zeeuw.

"Ik hoorde vanmiddag overigens een waanzinnig verhaal", begon Derksen. "Een tijdje geleden had Elia een ongeluk bij Leiden, en die reed in een Maserati van vier ton. Toen vroeg ik me af: waar haalt hij dat geld vandaan?"

De verklaring, zo vertelde hij, ligt in de zakelijke samenwerking tussen Elia, De Zeeuw en Gregory van der Wiel. Het drietal was betrokken bij het lifestylemerk BALR., dat rond 2013 grote bekendheid kreeg in de modewereld.

"Demy de Zeeuw was de grote zakenman in het gezelschap, maar dat stoorde Elia", vervolgde Derksen. "Op een gegeven moment heeft De Zeeuw Elia uitgekocht. Voor vijftien miljoen euro. En daarna is Demy zelf verder gegaan, ook met fysieke winkels, maar dat is uiteindelijk niet goed afgelopen. Elia lacht zich dood, die heeft vijftien miljoen."

BALR. werd in juli van dit jaar failliet verklaard, maar maakte onlangs een doorstart onder het Dubai-bedrijf Sumwon Studios, dat onder meer de website en socialemediakanalen heeft overgenomen.

Collega Hélène Hendriks benadrukte in de uitzending dat De Zeeuw nog altijd een succesvolle ondernemer is. "Hij verdient nog steeds goud geld met 433, dat voetbalplatform van hem", zei ze. "Een geweldige ondernemer trouwens."