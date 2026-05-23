Derksen: "Denk dat hij er als scheidsrechter veel last van krijgt"

De situatie rondom scheidsrechter Rob Dieperink houdt de voetbalwereld flink bezig. De Nederlandse arbiter werd vorige maand in Engeland gearresteerd na afloop van het Conference League-duel tussen Crystal Palace en Fiorentina (3-0). Hoewel de aanklachten wegens gebrek aan bewijs inmiddels volledig zijn geseponeerd, zijn de sportieve gevolgen gigantisch. Collega Bas Nijhuis reageerde aan de bar bij Vandaag Inside uitgebreid op de soap en de rol van de KNVB.

Om deze content te zien moet je cookies accepteren Je hebt momenteel niet alle benodigde cookies geaccepteerd. Klik op de knop om je cookievoorkeuren te wijzigen. Cookievoorkeuren wijzigen

Dieperink werd in een hotel in Londen aangehouden voor zeer serieuze verdenkingen: de seksuele aanranding van een 17-jarige jongen, betrokkenheid en seksuele communicatie met een minderjarige, en het bezit van een foto of pseudofoto van een minderjarige. De arbiter werkte volledig mee aan het onderzoek. Omdat de Londense politie de verdenkingen niet kon bewijzen, werd de zaak geseponeerd. De zaak kwam in een stroomversnelling toen de Engelse tabloid The Sun over de arrestatie schreef. Bas Nijhuis legt uit hoe de media-storm vervolgens in Nederland ontstond: "Er kwam in een keer veel ophef, omdat hij werd opgepakt. Dat kwam via The Sun naar buiten en dat heeft De Telegraaf opgepakt. Toen werd dat in een keer heel groot nieuws. Dit kwam naar buiten toe en uiteindelijk is er niks bewezen. Wat wel zo is, en dat heeft de KNVB wel goed gedaan, is dat ze openheid hebben gegeven aan De Telegraaf. Het verhaal dat de krant naar buiten wilde brengen, was misschien wel met een hele andere kop."

"De scheidsrechtersbaas (Raymond van Meenen, red.) heeft De Telegraaf uitgenodigd en volledig meegenomen vanaf 9 april. Dat maakte dat het verhaal goed in de krant kwam. Het is goed van de KNVB dat ze openheid hebben gegeven aan De Telegraaf. Want die krant had een heel ander verhaal wat ze naar buiten wilde brengen. Ze hebben openheid van zaken gegeven, waardoor ook de kant van het verhaal van Dieperink belicht werd. Ik denk dat het prima is gegaan op die manier." Hoewel Dieperink in Nederland 'gewoon' actief bleef op het veld en als VAR, hebben de internationale voetbalbonden direct hard ingegrepen. Johan Derksen denkt dat de arbiter hier nog lang de naweeën van zal ondervinden: "Ik denk dat hij er als scheidsrechter veel last van krijgt."

Nijhuis erkent dat de schade op internationaal niveau al is aangericht. Dieperink heeft te horen gekregen dat hij definitief niet naar het aankomende wereldkampioenschap mag: "Dat is dus nu de vraag. In Nederland zijn we best wel zo van: als het klaar is, zul je toch een keer door moeten. Maar ja, de FIFA heeft wel gezegd dat hij niet naar het WK gaat. Dat was eerst nog wel het geval. Dat was natuurlijk wel een teleurstelling. Maar die willen natuurlijk ook scheidsrechters van onbesproken gedrag. Stel, je bent een Spaanse scheidsrechter en je hebt een VAR waar dit over wordt gezegd, heeft dat ook op de Spaanse scheidsrechter betrekking. Dat ligt heel gevoelig. Ik ben heel benieuwd en hoop dat - als er niks is gebeurd - de UEFA hem ook weer aanstelt bij Champions League-wedstrijden." Aan de talkshowtafel vraagt mediadeskundige Tina Nijkamp of Nijhuis die harde internationale maatregelen terecht vindt, aangezien er niks bewezen is. Nijhuis is daar duidelijk over.