Derksen denkt mee met Eredivisieclub: "Maurice Steijn zou kunnen"

NEC neemt na dit seizoen afscheid van Rogier Meijer en werd onder andere al gelinkt aan Mark van Bommel. "Ik vind Van Bommel een uitstekende keus", vertelt hij in Vandaag Inside. "Zo'n personality zal wel wat flair bij de jongens brengen. Ze hebben nu een trainer, dat is een correcte gymnastiekleraar. Het is een ontzettend aardige man, maar voetballers kijken toch een beetje van: wie ben jij nou dan? Bij van Bommel komt er wel even iemand binnen."

De club uit Nijmegen lijkt echter door te schakelen en een streep door Van Bommel te hebben gezet. "Maurice Steijn zou kunnen, Ten Hag begint er niet aan...", vermoedt Derksen, die zelf met een andere naam komt. "Als hij geleerd heeft van zijn fouten, zou ik Gertjan Verbeek nog wel een keer willen pakken."