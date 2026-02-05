Derksen doet boekje open: "René heeft ook een hekel aan hem"

Johan Derksen, Valentijn Driessen, Wilfred Genee en Tina Nijkamp zijn zeer benieuwd naar het nieuwe Videoland-programma Football Island. Kenneth Perez is één van de deelnemers en Derksen was woensdagavond bij Vandaag Inside vol lof over de voormalig profvoetballer, die onder andere bij Ajax en FC Twente speelde.

"Iedereen van die spelers heeft een hekel aan Perez", sprak hij. "René (van der Gijp, red.) heeft ook een hekel aan hem, maar ik vind hem absoluut de allerbeste met zijn teksten over wedstrijden. Dan mag hij wel een lul zijn, maar echt geniaal die man", vertelt Derksen over de Deense analyticus.

Tina Nijkamp is ook enthousiast over het nieuwe format. "Het komt op Videoland vanaf 29 maart. Ik verheug me er wel op", vertelt ze. "Bekende (oud-)voetballers gaan dan naar de Dominicaanse Republiek en dan gaan ze op het eind allemaal opdrachten tegen elkaar doen, à la Expeditie Robinson. Elke keer valt iemand af en uiteindelijk wint iemand: Football Island. Wesley Sneijder, Perez... Er is ook al interesse vanuit het buitenland", aldus Nijkamp.

"Al die gasten zijn internationaal bekend, dus ook daar zou het zomaar nog wel eens een hitje kunnen worden als ze het uitzenden. Wie het presenteert? Frank Evenblij, dat vind ik het enige jammere", vervolgt ze. "Ik vind het jammer dat ze een sportpresentator dit laten doen. Ik had liever Estavana (Polman, red.) gezien of Nicolette Kluijver. Maar iemand anders, een vrouw erbij, had ik leuker gevonden. Zodat ze het niet alléén maar over de voetbalcarrière gaan hebben."