Meldingen
2026-01-28
Remko Pasveer
BREAKING | 'Remko Pasveer legt verzoek neer en vertrekt bij Ajax'
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Het laatste Ajax Nieuws

Derksen doet boekje open: "René heeft ook een hekel aan hem"

Niek
Johan Derksen
Johan Derksen Foto: © Pro Shots

Johan Derksen, Valentijn Driessen, Wilfred Genee en Tina Nijkamp zijn zeer benieuwd naar het nieuwe Videoland-programma Football Island. Kenneth Perez is één van de deelnemers en Derksen was woensdagavond bij Vandaag Inside vol lof over de voormalig profvoetballer, die onder andere bij Ajax en FC Twente speelde. 

Om deze content te zien moet je cookies accepteren

Je hebt momenteel niet alle benodigde cookies geaccepteerd. Klik op de knop om je cookievoorkeuren te wijzigen.

"Iedereen van die spelers heeft een hekel aan Perez", sprak hij. "René (van der Gijp, red.) heeft ook een hekel aan hem, maar ik vind hem absoluut de allerbeste met zijn teksten over wedstrijden. Dan mag hij wel een lul zijn, maar echt geniaal die man", vertelt Derksen over de Deense analyticus. 

Tina Nijkamp is ook enthousiast over het nieuwe format. "Het komt op Videoland vanaf 29 maart. Ik verheug me er wel op", vertelt ze. "Bekende (oud-)voetballers gaan dan naar de Dominicaanse Republiek en dan gaan ze op het eind allemaal opdrachten tegen elkaar doen, à la Expeditie Robinson. Elke keer valt iemand af en uiteindelijk wint iemand: Football Island. Wesley Sneijder, Perez... Er is ook al interesse vanuit het buitenland", aldus Nijkamp.

"Al die gasten zijn internationaal bekend, dus ook daar zou het zomaar nog wel eens een hitje kunnen worden als ze het uitzenden. Wie het presenteert? Frank Evenblij, dat vind ik het enige jammere", vervolgt ze. "Ik vind het jammer dat ze een sportpresentator dit laten doen. Ik had liever Estavana (Polman, red.) gezien of Nicolette Kluijver. Maar iemand anders, een vrouw erbij, had ik leuker gevonden. Zodat ze het niet alléén maar over de voetbalcarrière gaan hebben."

Gerelateerd:
Merel van Dongen in No Way Back VIPS

Merel van Dongen emotioneel: "Ik ben eigenlijk nooit goed genoeg"

0
Het AFAS Stadion van AZ

KNVB maakt scheidsrechter en VAR voor topper AZ - Ajax bekend

0
Lees meer:
Het laatste Ajax Nieuws
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
Theo Janssen

Janssen in verlegenheid gebracht bij Rondo: "Ik weet het niet"

0
Kale en Kokkie

Ras-Ajacieden geïrriteerd: "Iets mentaals? Donder toch op, man"

0
Frank van Mosselveld kijkt toe

Ajax krijgt duidelijkheid op deadline-day: "Hij blijft zeker"

0
John van 't Schip als analyticus in de Johan Cruijff Arena

John van 't Schip ziet zwakke plek bij Ajax: "Twee of drie keer"

0
Marijn Beuker

Beuker gespot met Kodai Sano: "Het is een zeer goed restaurant"

0
Abdellah Ouazane bij een uitwedstrijd van Ajax 1

Ouazane wint met Jong Ajax: "Zij vinden dat ik fitter moet worden"

0
David Endt staat VI te woord

Endt had bijzondere relatie met Ajacied: "Hou je bek, laat mij"

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws
Laatste reacties
Bekijk meer reacties