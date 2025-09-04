AD Voetbalpodcast
Ajax en Kroes krijgen kritiek: "Het is steeds moeilijker te volgen"
2025-09-02
Kasper Dolberg namens Ajax in 2019
OFFICIEEL | Ajax heeft beet en maakt transfer Dolberg wereldkundig
Kasper Dolberg met rugnummer 12 bij Anderlecht
BREAKING | 'Ajax akkoord met Dolberg en nadert deal met Anderlecht'
2025-09-01
Brian Brobbey
BREAKING | 'Brobbey is rond met Engelse club, vandaag keuring'
Johan Derksen doet oproep aan Ajax: "Dan is Vitesse uit de brand"

Max
bron: Vandaag Inside

Johan Derksen vindt dat alle Eredivisieclubs een speler moeten verhuren aan Vitesse. De club uit Arnhem kreeg woensdag de proflicentie terug, maar heeft momenteel slechts acht contractspelers. 

Nadat Vitesse de licentie verloor, raakte het ook een karrenvracht aan spelers kwijt. Nu mogen de Arnhemmers weer deelnemen aan de KKD, maar is er amper een selectie. Derksen pleit voor solidariteit bij de Eredivisie-clubs. "Iedere Eredivisie-club heeft wel een jonge speler die nog niet aan het eerste elftal toekomt, maar wel gebaat is bij regelmatig spelen. Als iedere club gratis één speler uitleent aan Vitesse, zijn ze uit de brand", oppert hij in Vandaag Inside.

Volgens Derksen is het terecht dat Vitesse de licentie terug heeft gekregen. "Ze hadden moeten ingrijpen toen er allerlei louche buitenlanders daar over de schreef gingen", stelt hij. "Nu hebben ze zakenlieden uit Arnhem die hun schouders eronder willen zetten. Nu had je ze dus het voordeel van de twijfel moeten geven. En ik vind dat de eerste rechter wel heel makkelijk voorbij is gegaan aan het maatschappelijk belang voor de bevolking van Arnhem en het Vitesse-gevoel.”

