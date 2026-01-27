Laatste nieuws
Ajax Video's

Derksen duidelijk: "Hij had nooit een Ajax-shirt mogen dragen"

Max
bron: Vandaag Inside
Johan Derksen
Johan Derksen Foto: © Pro Shots

Johan Derksen heeft zich verbaasd over de rentree van Wout Weghorst zaterdag. De spits van Ajax maakte tegen FC Volendam zijn eerste minuten van het jaar. 

Weghorst raakte tegen Fortuna Sittard geblesseerd, maar maakte zaterdag zijn rentree. "Wat alles over Ajax zegt, is dat Weghorst, die eigenlijk nooit een Ajax-shirt had mogen dragen, erin kwam en met luid gejuich werd ontvangen. Dat geeft de huidige situatie weer", merkt Derksen op in Vandaag Inside.

De andere spits, Kasper Dolberg, maakt ook weinig indruk. "Hij doet al jaren niks", aldus Derksen. "Die moest gewoon weg bij Anderlecht, hoor", voegt René van der Gijp toe. "Hij verdiende veel en speelde op zijn tijd een aardige wedstrijd, maar hij was zo wisselvallig als wat. Bij Anderlecht waren ze ook klaar met hem. En ze hebben er nog tien miljoen euro voor betaald."

