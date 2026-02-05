Meldingen
2026-01-28
Remko Pasveer
BREAKING | 'Remko Pasveer legt verzoek neer en vertrekt bij Ajax'
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Het laatste Ajax Nieuws

Derksen duidelijk over AZ - Ajax: "Bal gewoon op de stip leggen"

Niek
Johan Derksen
Johan Derksen Foto: © Pro Shots

Valentijn Driessen en Johan Derksen hebben opnieuw kritiek geuit op voormalig Ajacied Wouter Goes. Tijdens het bekerduel met FC Twente (2-1) kwam de AZ-verdediger meerdere keren in conflict met Robin Pröpper, wat tot felle reacties leidde bij de tv-analisten.

Om deze content te zien moet je cookies accepteren

Je hebt momenteel niet alle benodigde cookies geaccepteerd. Klik op de knop om je cookievoorkeuren te wijzigen.

"Als Goes iemand kan naaien, zou hij het ook niet laten. Dit gaat nergens over", begint Driessen in Vandaag Inside over de incidenten. "Je kan wel een hekel hebben aan zijn gedrag, maar eigenlijk is de scheidsrechter hiervoor verantwoordelijk. Hij moet ingrijpen." Derksen haakt in: "Natuurlijk. Leg hem drie keer op de stip in één wedstrijd. Dan leert hij het in één wedstrijd af. Dit heeft niets met voetbal te maken", constateert hij. 

Driessen gaat verder: "Die scheidsrechter is al helemaal een slapjanus. Het schiet niet op." Volgens Derksen moet AZ zelf ook ingrijpen. "Ik heb Goes lang verdedigd", blikt hij terug. Het is een jongen met een goede wedstrijdmentaliteit, maar dat rare gedrag moet eruit. AZ moet er wat aan doen, want het is geen visitekaartje voor de club. Een scheidsrechter moet daar koel in zijn, op hem letten en de bal gewoon op de stip leggen", besluit Derksen in aanloop naar de topper tussen AZ en Ajax. Het duel in Alkmaar begint zondag om 14:30 uur. 

Gerelateerd:
Maher Carrizo

Planting vol lof: "Op dat vlak kan Carrizo verandering brengen"

0
Kelvin de Lang en Merijn Beuker

Goodijk over 'mislukte missie' van Ajax: "Onder de 10 miljoen"

0
Lees meer:
Het laatste Ajax Nieuws Ajax wedstrijden
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
Theo Janssen

Janssen in verlegenheid gebracht bij Rondo: "Ik weet het niet"

0
Kale en Kokkie

Ras-Ajacieden geïrriteerd: "Iets mentaals? Donder toch op, man"

0
Frank van Mosselveld kijkt toe

Ajax krijgt duidelijkheid op deadline-day: "Hij blijft zeker"

0
John van 't Schip als analyticus in de Johan Cruijff Arena

John van 't Schip ziet zwakke plek bij Ajax: "Twee of drie keer"

0
Marijn Beuker

Beuker gespot met Kodai Sano: "Het is een zeer goed restaurant"

0
Abdellah Ouazane bij een uitwedstrijd van Ajax 1

Ouazane wint met Jong Ajax: "Zij vinden dat ik fitter moet worden"

0
David Endt staat VI te woord

Endt had bijzondere relatie met Ajacied: "Hou je bek, laat mij"

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws
Laatste reacties
Bekijk meer reacties