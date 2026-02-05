Derksen duidelijk over AZ - Ajax: "Bal gewoon op de stip leggen"

"Als Goes iemand kan naaien, zou hij het ook niet laten. Dit gaat nergens over", begint Driessen in Vandaag Inside over de incidenten. "Je kan wel een hekel hebben aan zijn gedrag, maar eigenlijk is de scheidsrechter hiervoor verantwoordelijk. Hij moet ingrijpen." Derksen haakt in: "Natuurlijk. Leg hem drie keer op de stip in één wedstrijd. Dan leert hij het in één wedstrijd af. Dit heeft niets met voetbal te maken", constateert hij.

Driessen gaat verder: "Die scheidsrechter is al helemaal een slapjanus. Het schiet niet op." Volgens Derksen moet AZ zelf ook ingrijpen. "Ik heb Goes lang verdedigd", blikt hij terug. Het is een jongen met een goede wedstrijdmentaliteit, maar dat rare gedrag moet eruit. AZ moet er wat aan doen, want het is geen visitekaartje voor de club. Een scheidsrechter moet daar koel in zijn, op hem letten en de bal gewoon op de stip leggen", besluit Derksen in aanloop naar de topper tussen AZ en Ajax. Het duel in Alkmaar begint zondag om 14:30 uur.