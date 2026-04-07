'Derksen eist ingrijpen bij Ajax': "Drie weken niet opstellen!"

Wout Weghorst had zaterdag een basisplaats bij Ajax in het duel met FC Twente en wist ook te scoren. De aanvaller werd echter vroegtijdig gewisseld en kon zich daar zichtbaar niet in vinden. Johan Derksen is van mening dat er bij Ajax hard moet worden ingegrepen en stelt dat de spits voorlopig op de bank thuishoort.

Bij Vandaag Inside liet Derksen zich fel uit. "Ik heb me ontzettend geërgerd aan Wout Weghorst. Die heeft een soort hoogmoedswaanzin, en loopt als een soort Here Jezus het veld op." De analist zag slechts één lichtpuntje bij de spits van Ajax. "Hij schopt er een bal in, hij rondde een goede voorzet af. Maar voor de rest speelde hij geen enkele rol."

Weghorst werd in de 71ste minuut naar de kant gehaald en reageerde daar zichtbaar gefrustreerd op. Volgens Derksen was dat gedrag onacceptabel. "En dan wordt Weghorst gewisseld, en krijg je de act. Want de camera is op hem gericht. En dan zo’n gezicht van: hoe kun je dat nou doen? De beste speler op het veld, die voor jou de punten kan verdienen, haal je eraf. Onbegrijpelijk mensen, onbegrijpelijk."