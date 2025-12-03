Kick-off
Mike Verweij zag 'ongewenste gast' bij Ajax: "Schaamteloos"
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Het laatste Ajax Nieuws

Derksen en Driessen eensgezind: "Ajax moet die jongen erbij halen"

Max
bron: Vandaag Inside
Johan Derksen bij VI
Johan Derksen bij VI Foto: © Pro Shots

Valentijn Driessen en Johan Derksen denken dat Ajax er goed aan zou doen om Wesley Sneijder binnen te halen. De voormalig Ajacied is volgens het duo een geschikte assistent voor de nieuwe technisch directeur. 

Sneijder wil volgens Derksen graag een bestuurlijke rol bij Ajax vervullen. "Hij zegt ook: ‘Ik moet iemand naast mij hebben voor de dingen die ik niet beheers.’ Maar op het voetbaltechnische vlak kun je hem niks wijsmaken", verzekert hij maandagavond in Vandaag Inside. "In heel Europa gaan alle deuren voor hem open. Iedereen kent Wesley Sneijder."

Driessen is het eens met Derksen. "Ze moeten die jongen erbij halen. Ze moeten sowieso contact met hem opnemen en kijken of er een rol bij Ajax is weggelegd", aldus de journalist. “Vorige week zag hij Bounida het veld opkomen en zei meteen: 'Die gaat het vandaag doen.' En hij had gelijk. Niemand ziet het en hij ziet het wel."

Gerelateerd:
Danny Koevermans

Koevermans wil Ajax keihard straffen: "15 punten in mindering"

0
Hans Nijland

Hans Nijland fel: "Wat mij betreft een levenslang stadionverbod"

0
Lees meer:
Het laatste Ajax Nieuws Valentijn Driessen Johan Derksen Wesley Sneijder
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
Bas Nijhuis

Bas Nijhuis keihard na vuurwerkschandaal: "Ik was echt kwaad"

0
Brian Brobbey juicht

VIDEO | Brobbey én Traoré goud waard voor winnend Sunderland

0
Ruben den Uil

Ajax maakt geen indruk: "NAC Breda had het veel beter voor elkaar"

0
Dick Lukkien

Dick Lukkien: "Volgens mij heeft Ajax wel vertrouwen getankt"

0
Martin van Geel

Voormalig Ajax-directeur weigert terugkeer: "Dat zou ik niet doen"

0
Kenneth Perez

Perez verbaasd door Ajax-enthousiasme: "Dat is de nieuwe held"

0
Fred Grim

Fred Grim krijgt advies: "Geef hem dan maar het vertrouwen"

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws
Laatste reacties
Bekijk meer reacties
Agenda
za
6/12
Fortuna Sittard
18:45
Ajax
zo
14/12
Ajax
14:30
Feyenoord
za
20/12
NEC Nijmegen
20:00
Ajax
zo
11/01
Telstar
14:30
Ajax
za
17/01
Ajax
16:30
Go Ahead Eagles
Bekijk de hele agenda
Stand
# Team GS DS P
2 Feyenoord 14 18 31
3 NEC Nijmegen 14 13 24
4 AZ 14 4 24
5 Ajax 14 6 23
6 FC Utrecht 14 6 21
7 FC Twente 14 3 20
8 FC Groningen 14 -2 20
Bekijk de hele stand
Nu op VoetbalVerslaafd.nl
Ga naar VoetbalVerslaafd