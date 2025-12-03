Derksen en Driessen eensgezind: "Ajax moet die jongen erbij halen"

Valentijn Driessen en Johan Derksen denken dat Ajax er goed aan zou doen om Wesley Sneijder binnen te halen. De voormalig Ajacied is volgens het duo een geschikte assistent voor de nieuwe technisch directeur.

Sneijder wil volgens Derksen graag een bestuurlijke rol bij Ajax vervullen. "Hij zegt ook: ‘Ik moet iemand naast mij hebben voor de dingen die ik niet beheers.’ Maar op het voetbaltechnische vlak kun je hem niks wijsmaken", verzekert hij maandagavond in Vandaag Inside. "In heel Europa gaan alle deuren voor hem open. Iedereen kent Wesley Sneijder."

Driessen is het eens met Derksen. "Ze moeten die jongen erbij halen. Ze moeten sowieso contact met hem opnemen en kijken of er een rol bij Ajax is weggelegd", aldus de journalist. “Vorige week zag hij Bounida het veld opkomen en zei meteen: 'Die gaat het vandaag doen.' En hij had gelijk. Niemand ziet het en hij ziet het wel."