Derksen en Driessen niet eens over Weghorst: "Vier jaar verder"

Johan Derksen en Valentijn Driessen zijn het niet eens over de selectie van Wout Weghorst. De spits van Ajax gaat met Oranje mee naar het WK.

Derksen had weinig aan te merken op de 26-koppige selectie van Ronald Koeman, die woensdag gepresenteerd werd. Hij heeft een hele logische selectie samengesteld", reageert hij in Vandaag Inside.

Driessen begrijpt niet dat Weghorst mee gaat naar het eindtoernooi. "Vooraf kun je alles verklaren, maar het gaat erom of Weghorst daadwerkelijk levert. Vier jaar geleden wel (tegen Argentinië red.), maar we zijn vier jaar verder", aldus de journalist. "Je kan Virgil van Dijk of anderen ook in die rol, maar die ziet hij niet staan."