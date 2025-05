Derksen en Knoester in discussie: "Dat zijn geen Ajax-spelers"

Bij Vandaag Inside was er donderdagavond opnieuw een discussie over het vertrek van Francesco Farioli bij Ajax. Job Knoester snapt niet waarom de club uit Amsterdam de succesvolle oefenmeester zo makkelijk heeft laten gaan, maar daar was Johan Derksen het duidelijk niet mee eens.

"Ach, Job. Schei nou toch uit man. Die man had waanzinnige eisen", aldus Derksen. "Die had alleen de spelers fit en ze hadden een goede instelling, maar er is geen speler beter gaan voetballen. Die man was niet geïnteresseerd in de toekomst van Ajax, want hij had niks met de jeugdopleiding en wilde geen jeugdspelers in laten vloeien. Hij wilde spelers kopen om Ajax te versterken. En hij wilde wel tien nieuwe mensen aan zijn staf toevoegen", vervolgt hij.

Knoester is benieuwd wat er in de zomer gaat gebeuren. "Het probleem is dat er nog veel spelers moeten terugkomen waar ze niets mee kunnen, en dan willen ze een trainer die gaat aanvallen? Maar dat kunnen die mensen helemaal niet", constateert hij. René van der Gijp heeft vervolgens een advies voor Ajax en denkt dat technisch directeur Alex Kroes gewoon zijn verlies moet nemen bij de overbodige spelers. Daar is Derksen het wel mee eens.

"Die spelers moeten gewoon afvloeien. Dat zijn geen Ajax-spelers", reageert hij. "Ze zitten nog steeds met de erfenis van die Duitser. Ajax heeft allemaal B-spelers gekocht die een A-salaris hebben. Er stonden altijd jeugdspelers klaar wanneer er spelers verkocht werden bij Ajax. Nu staan ze weer klaar, maar die Italiaan wil geen creatieve, technische spelers. Want dat is risicovol, die hebben wel eens balverlies", besluit Derksen realistisch.