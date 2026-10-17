Derksen en Van der Gijp halen uit naar Ajax: "Spijker op z'n kop"

René van der Gijp en Johan Derksen hebben weinig begrip voor de manier waarop Ajax het transferbeleid heeft ingericht. In Vandaag Inside bespreken de analisten de aankopen van Jordi Cruijff opnieuw. De Europese nederlaag tegen Hajduk Split heeft de twijfels over de koers van de Amsterdamse club verder aangewakkerd.

Van der Gijp geeft toe dat hij vooraf meer verwachtte van Ajax. "We hebben ook anders gesproken over Ajax een maand of drie geleden", begint hij bij Vandaag Inside. "We dachten allemaal dat het ging gebeuren. Van alle aankopen kende ik alleen de keeper, Brandt en Tolu. De rest was voor mij dat ik dacht: het zal best wel." Vooral de grote invloed van Cruijff begrijpt hij niet. "Wat ik niet begrijp, is dat je na Sven Mislintat Jordi Cruijff de vrije hand geeft. Begrijp jij dat nou?", vraagt hij aan Derksen. Die is het met zijn tafelgenoot eens. "Je slaat de spijker op zijn kop." Derksen vindt het opmerkelijk dat Ajax na de eerdere ervaring met Sven Mislintat opnieuw veel macht bij één persoon neerlegt. "Ze hebben een hele slechte ervaring door een onbekende Duitser alle macht te geven. Nu neem je een jongen op basis van zijn achternaam, zijn vader was een grootheid. Hij heeft in de voetballerij na zijn voetbalcarrière eigenlijk niets laten zien. Het is een sprong in het duister. Je hoopt dat de fans tevreden zijn, omdat hij Cruijff heet."

Van der Gijp had de keuze beter begrepen als Cruijff had samengewerkt met Louis van Gaal. "Als hij nou gewerkt had als Van Gaal nog betrokken was, had ik het nog begrepen." Ook de komst van Viktor Tsygankov roept vragen bij hem op. "Ze hebben het twee maanden gehad over een buitenspeler die diep moet gaan. Dan halen ze Tsygankov, die wil de bal altijd in zijn voeten hebben." Ook Sofyan Amrabat komt ter sprake. Derksen is niet onder de indruk van de middenvelder. "Middelmaat." Van der Gijp ziet eveneens beperkingen, al is hij iets genuanceerder. "Hij is voetballend middelmaat. Dat is wel een jongen... er staat wel wat. Hij heeft een prima Afrika Cup gespeeld. Maar het is een beperkte voetballer."

Volgens Derksen heeft Ajax de verantwoordelijkheid bij Cruijff neergelegd omdat de club zelf geen duidelijke keuze durfde te maken. "Ze hebben alle macht aan Jordi Cruijff gegeven, omdat ze het zelf niet aandurfden. Ik wist meteen dat Cruijff een Spaanse vriend mee zou nemen. Als hij het fantastisch doet, gun ik hem dat van harte. Ik heb die indruk niet. Hij kent het Nederlandse voetbal niet." Ook de komst van doelman Ter Stegen zorgt voor verbazing bij Van der Gijp. "Ter Stegen heeft zijn laatste wedstrijd gespeeld heel lang geleden en dan halen ze hem door zijn naam." Derksen vreest dat Ajax opnieuw een teleurstellend seizoen tegemoet gaat als de huidige aanpak niet werkt. "Het is van de laatste vier jaar. Als het weer misgaat, is het de laatste drie jaar een rampjaar geweest."

Van der Gijp wijst erop dat Cruijff mensen om zich heen nodig heeft die hem tegengas durven te geven. "Mislintat is groot geworden, omdat hij Ousmane Dembélé haalde naar Dortmund. Cruijff heeft mensen om zich heen nodig die hem corrigeren." Derksen sluit af met een kritische beoordeling van Cruijffs loopbaan na zijn actieve voetbalcarrière. "Hij heeft baantjes gehad, maar nooit iets bijzonders."