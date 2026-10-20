Derksen fel na FC Groningen - Ajax: "Hij kan er niets van..."
Johan Derksen is niet te spreken over Thijmen Blokzijl. De analist is zeer kritisch op de verdediger van FC Groningen.
FC Groningen ging afgelopen zondag met 2-5 ten onder tegen Ajax. Maandagavond laat Derksen zich kritisch uit over Blokzijl. "Die jongen vinden ze een groot talent, maar die kan er helemaal niets van", oordeelt hij in Vandaag Inside. "Hij is aardig als hij een bal heeft. Dan kan hij oplopen, dat ziet er nog wel aardig uit."
Derksen is niet te spreken over de verdedigende kwaliteiten van Blokzijl. "Verdedigen kan hij niet", aldus de voormalig profvoetballer. "Hij komt altijd te laat, dekt zijn mensen niet. Ik begrijp niet dat ze daar een talent in zien."
Valentijn Driessen is op zijn beurt kritisch op Etienne Vaessen, die tegen Ajax vijf keer moest vissen. "We moeten ook af van dat gezeur dat die keeper goed is. Hij is gek, veel te klein en hij houdt geen ballen tegen", besluit de journalist van de Telegraaf.
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Derksen fel na FC Groningen - Ajax: "Hij kan er niets van..."
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