Derksen fel op Ajacied: "Ik stoor me aan die theatrale idioot"

Johan Derksen uit maandagavond tijdens Vandaag Inside opnieuw kritiek op Wout Weghorst, die zich tijdens Ajax – AZ (0-2) van zijn slechtste kant toonde door Wouter Goes een elleboog te geven. Volgens De Snor is de Ajax-spits een ‘theatrale idioot’.

Ook Chris Woerts is kritisch over het gedrag van Weghorst. "Hij lijkt steeds meer een psychiatrische patiënt te worden", zegt de sportmarketeer, die bijval krijgt van René van der Gijp. "Dat is gewoon een gekkie, maar dat is ook niet zo erg."

"Die heb je er gewoon bij. Noa Lang schiet er een balletje van één meter afstand in en trekt zijn shirt uit. Het zijn een beetje gekkies", voegt Gijp toe. Derksen heeft weinig goeds te zeggen over Weghorst.

"Ik stoor me eraan. Het is een theatrale idioot. Het is heel onsportief en die Goes is als spits niet de leukste tegenstander, want hij doet alles om je uit de wedstrijd te halen. Ik vind dat Goes dat perfect gedaan heeft. Hij is erin geslaagd om Weghorst helemaal uit te schakelen en hem voor lul te zetten", besluit de tv-persoonlijkheid.