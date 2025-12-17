Derksen fel op directeur van Ajax: "Hij is niet weg te branden"

René van der Gijp kijkt niet verbaasd op van het vertrek van Kelvin de Lang bij Ajax. De 44-jarige hoofdscout maakt per 1 januari 2026 zijn vertrek uit de Johan Cruijff ArenA bekend, nadat hij zich naar eigen zeggen niet altijd gehoord voelde bij het aantrekken van spelers.

In het programma Vandaag Inside reageerden Van der Gijp en Johan Derksen op het nieuws. "Laat ze lekker die bezem erdoorheen halen, joh. Er zijn er nu al zat weg, toch?", stelde Van der Gijp luchtig. Presentator Wilfred Genee merkte op dat Marijn Beuker, directeur voetbal bij Ajax, wel is blijven zitten. Dat leidde tot een scherpe reactie van Derksen: "Hij is niet weg te branden."

Derksen benadrukte vervolgens het belang van een goede scouting binnen een club. "Een scout kan ontzettend belangrijk zijn. De scout bij AZ doet het hartstikke goed. Als je de juiste spelers eruit pikt in de eerste divisie voor weinig geld… Al die scouts in Nederland hebben die keeper van NEC (Robin Roefs, red.) over het hoofd gezien", aldus Derksen. "Dat is een van de beste keepers in Engeland."