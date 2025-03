Derksen fileert Ajacied: "Je hebt er eigenlijk helemaal niks aan"

Volgens Johan Derksen heeft Ajax weinig aan Brian Brobbey, ondanks dat de club meer dan zestien miljoen euro voor hem heeft betaald. Dat stelt de analist in Vandaag Inside .

"Kunnen nu gewoon ook concluderen dat die Brobbey eigenlijk niet kan voetballen en dat je er eigenlijk niks aan hebt?", zo opent Derksen in het programma. Tafelgast Valentijn Driessen ziet ook coach Francesco Farioli een negatieve rol spelen: "Helemaal niet als je hem er iedere keer na een uur af haalt."

Derksen vindt dat echter niet het probleem. "Jawel, maar je kunt hem ook anderhalf uur laten schutteren… Die hebben ze voor heel veel geld teruggehaald uit Duitsland omdat hij heimwee had, maar dat is gewoon weggegooid geld gebleken."

Brobbey weet lastig het net te vinden dit seizoen, toch wordt hij aan onder andere de Premier League gelinkt. "Als een Engelse club zo dom is om hem te kopen, dan moet je hem gauw inpakken en wegwezen", stelt Derksen, die bijval krijgt van Driessen: "Dat sowieso. Maar ik denk dat hij een van de weinigen is die nog wat geld op kan leveren, samen met Jorrel Hato. Vorig jaar scoorde hij achttien of negentien goals, daar kan je hem uiteindelijk misschien nog wel op verkopen."