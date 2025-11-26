Derksen fileert mogelijke Ajax-trainer: "Hartstikke ongeschikt"

Johan Derksen ziet totaal niets in Alex Pastoor als opvolger van interim-trainer Fred Grim bij Ajax. Aan tafel bij Vandaag Inside reageert hij fel op de suggestie dat de clubloze coach openstaat voor een functie in Amsterdam.

Pastoor zei eerder bij Ziggo Sport: "Kijk, je bent professional, dus je kunt overal werken. Maar Nederland heeft drie traditionele topclubs. Daar ga je niet zomaar nee tegen zeggen. En ja, ik wil ook graag een uitdaging aangaan die ik nog nooit gedaan heb. Dus ja."

Volgens hem hoeft Ajax’ slechte vorm niet alles te zeggen: "Ajax is niet zo slecht als ze spelen. Ik denk dat ze enorm vechten tegen dat er per se Ajax-voetbal gespeeld moet worden. Je moet roeien met de riemen die je hebt."

Die uitspraken zorgen voor hilariteit bij VI. "Het is wel leuk dat Marco zijn mond hield", grapt René van der Gijp tijdens het terugzien van het fragment. "Want dit gaat natuurlijk niet gebeuren." Derksen reageert meteen: "Ja! Hij kon zijn lach niet inhouden. Eén van die oud-profs had moeten zeggen: haal jij nou niks in je hoofd, want je bent hartstikke ongeschikt om Ajax-trainer te worden!"

Van der Gijp nuanceert dat Pastoor het bij Almere City "niet verkeerd" deed, maar Derksen blijft erbij dat Ajax hoger moet mikken: "Maar Ajax moet een trainer hebben die wat toevoegt en die zijn er niet zoveel."