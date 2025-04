Derksen geeft advies aan Farioli: "Hij is toch gewoon beter"

Matheus claimde te denken dat een Spartaan de bal raakte, waardoor hij de bal wél zou mogen oppakken. Dat gelooft Derksen niet. "Je zult maar een prof zijn, ervan moeten eten en de spelregels niet kennen", vertelt de analist in Vandaag Inside.

Toch is Derksen ook complimenteus over Matheus. "Hij keept eigenlijk altijd wel aardig. Deze keeper is toch gewoon beter dan Pasveer. Wat moet je doen? Zijn transferwaarde is nihil en Pasveer is gewoon minder."