Derksen geeft Ten Hag duidelijk advies: "Dat zou echt naïef zijn"

Ten Hag is al even clubloos en zorgde voor de nodige speculaties toen hij dit weekend verscheen op de tribune tijdens AS Roma - Juventus. Derksen denkt niet dat de Nederlandse oefenmeester in Italië zou passen. "Dat zou echt naïef zijn, als hij daar naartoe zou gaan. Kijk, in Nederland verstaan ze hem al moeilijk, de spelers. Maar in Italië verstaan ze hem helemaal niet, hè", reageert hij in Vandaag Inside. "Dat vind je toch niet leuk, om daar te werken?"

Valentijn Driessen zou het wél toejuichen. “Dit zou toch geweldig zijn, man. Als hij naar Italië zou gaan", oordeelt de journalist. “Dat is toch top-tv? Het is hetzelfde als Louis van Gaal in Engeland. Dat was toch ook gewoon geweldig theater?”