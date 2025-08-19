Kick-off
Driessen tipt middenvelder voor Ajax: "Zou ik eerder voor gaan"
2025-08-15
Edson Alvarez bij West Ham United
BREAKING | 'Ajax wil Edson Álvarez terug naar Amsterdam halen'
Derksen geen fan van Ajacied: "Hij lult een eind uit zijn nek"

Voetbal
Cherine Benjmil
Johan Derksen bij Vandaag Inside
Johan Derksen bij Vandaag Inside Foto: © Screenshot Vandaag Inside

Johan Derksen is duidelijk geen fan van John Heitinga. Bij Vandaag Inside noemt De Snor de Ajax-trainer zelfs een simpele ziel en haalt hij hem fel onderuit. De afgelopen weken kreeg Heitinga vaker kritiek op zijn media-optredens, wat ook in de eerste aflevering van het nieuwe seizoen opnieuw ter sprake komt.

René van der Gijp vraagt zich luidop af waar Heitinga zijn opvallende uitspraken vandaan haalt. "Dat leren ze in Zeist", zegt Derksen. "We hebben geen Youp van ’t Heck of Debiteuren Crediteuren nodig, want we kunnen al lachen om de teksten van Heitinga."

"Hij lult maar een eind uit zijn nek en heeft helemaal niks te melden", gaat Derksen verder. "Dat heeft hij alleen ook nooit gehad. Dit is namelijk geen persoonlijkheid. Hij heeft alle trainersjargon uit zijn hoofd geleerd. En dat poept hij nu uit. Dat slaat als kut op Dirk."

De wedstrijden van Ajax tegen Telstar en Go Ahead Eagles hebben Derksen ook niet van mening doen veranderen over Heitinga. "Dan denk ik: hoe kan zo'n simpele ziel nou de leiding krijgen over een beursgenoteerd bedrijf als Ajax? Op basis waarvan?"

Agenda
zo
24/08
Ajax
16:45
Heracles Almelo
za
30/08
FC Volendam
16:30
Ajax
za
13/09
Ajax
16:30
PEC Zwolle
zo
21/09
PSV
14:30
Ajax
za
27/09
Ajax
18:45
NAC Breda
Stand
# Team GS DS P
3 Feyenoord 2 3 6
4 PEC Zwolle 2 3 6
5 AZ 2 3 4
6 Ajax 2 2 4
7 FC Utrecht 2 3 3
8 NAC Breda 2 -1 3
9 FC Groningen 2 -2 3
