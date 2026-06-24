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Derksen: "Geneert je wel dat zo’n hijgend hert in Oranje speelt"

Gijs Kila
bron: Vandaag Inside
Johan Derksen bij VI
Johan Derksen bij VI Foto: © Pro Shots

Johan Derksen ziet geen toekomst meer voor Memphis Depay bij het Nederlands elftal. In Vandaag Inside Oranje laat de analist er geen twijfel over bestaan dat hij de aanvaller niet langer als serieuze optie voor de spitspositie beschouwt.

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"Ik vind Depay volledig passé", stelt Derksen stellig. De topscorer aller tijden van Oranje kwam op het WK 2026 twee keer als invaller binnen de lijnen, maar volgens de analist hoeft daar geen vervolg aan te komen. Derksen ziet momenteel andere spitsen als betere opties voor bondscoach Ronald Koeman. "Ik zou nu de voorkeur geven aan Brian Brobbey en aan Wout Weghorst."

Toch is ook Weghorst niet vrij van kritiek. De oud-voetballer waardeert zijn inzet, maar plaatst tegelijkertijd een kanttekening. "Als Weghorst erin komt, doet hij altijd één ding en dat is zijn stinkende best. Er gebeurt altijd wat, maar je zit je wel een beetje te generen dat zo’n hijgend hert in het Nederlands elftal speelt."

Presentator Wilfred Genee merkt op dat Derksen Donyell Malen niet noemt als kandidaat voor de spitspositie. Ook over de aanvaller is de analist niet enthousiast. "Malen heeft het niet. Die teleurgestelde, treurige houding en het laten hangen van zijn schouders, dat is niet goed." Volgens Derksen hoort die houding niet bij een topsporter. "Als je een topsporter bent moet je met teleurstellingen om kunnen gaan."

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