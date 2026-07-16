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Ajax transfergeruchten en nieuws

Derksen haalt keihard uit na Ajax-transfer: "Zo gulzig in geld"

Amber
bron: Vandaag Inside Oranje

Jordi Cruijff is bezig aan een grote schoonmaak bij Ajax. Valentijn Driessen denkt echter dat het lastig wordt om ook Josip Sutalo van de hand te doen. Dat zegt hij aan tafel bij Vandaag Inside Oranje.

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"Ze zijn al die miskopen van die Duitser bijna kwijt. Dat is al een wonder. Hebben ze geld meegegeven?", vraagt Johan Derksen zich hardop af. Driessen wordt vervolgens gevraagd naar Sutalo. "Of ze Sutalo kwijtraken? Die raak je echt aan de straatstenen niet kwijt... Dolberg... Ja, die levert denk ik ook niet zoveel op. Maar die heeft wel tien miljoen gekost."

Volgens Derksen is dat 'weggegooid geld'. "En er is altijd wat. Het is net een oud wijf", zegt Driessen. Vervolgens komt het gesprek op Sean Steur, die een miljoenentransfer naar Newcastle United heeft gemaakt. "Weet jij wie de zaakwaarnemer van Sean Steur is?", vraagt Derksen aan Driessen. "Ik weet niet precies wie zijn zaakwaarnemer is, maar ik weet dat zijn vader de grootste kracht is geweest om zo snel mogelijk weg te gaan", reageert de journalist van De Telegraaf.

Derksen haalt vervolgens flink uit: "Dan heeft zijn vader zijn zoon totaal overschat. Die jongen is fysiek totaal niet opgewassen tegen de hoogste afdeling in Engeland. Daar is hij nog niet aan toe. Die zijn zo gulzig in geld dat ze die jongen voor de leeuwen gooien. Ik denk dat hij ondersteboven gelopen wordt."

"Het zijn Volendammers, het gaat alleen maar om munten", aldus Driessen. "Hij heeft heel veel kwaliteiten, maar dit is echt een speler die nog twee jaar bij Ajax had moeten spelen." Derksen besluit: "Dan had hij ook meer status gehad, want misschien had hij dan al het Oranje-shirt gedragen."

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