Derksen haalt uit: "Ajax heeft alle scheidsbeslissingen meegehad"

De titelstrijd in de Eredivisie zorgt voor verhitte discussies bij Johan Derksen, Rene van der Gijp en Valentijn Driessen. Waar Ajax eerder in het seizoen werd afgeschreven, staat de ploeg van Francesco Farioli nu bovenaan, wat tot verbazing leidt bij Vandaag Inside .

Genee leidde in "Jullie hebben toch een beetje zitten hakken en zagen met z'n tweeën?", werd er lachend opgemerkt in een recente discussie. "Ik heb daarop nog niet opgegeven, hoor," klonk het vol vertrouwen vanuit Derksen.

Toch blijft PSV voor sommige analisten de titelfavoriet, ondanks het puntverlies tegen FC Utrecht. "Ik denk dat PSV ook gewoon fluitend kampioen wordt," werd eerder gesteld, al zorgde dat voor gelach aan tafel. De realiteit is echter anders: de Eindhovenaren speelden met 2-2 gelijk tegen FC Utrecht en lieten daarmee dure punten liggen.

"PSV had gewoon met vijf-twee moeten winnen," werd er opgemerkt. "Maar in de laatste minuut kon je 'm ook nog verliezen." FC Utrecht maakte het de regerend kampioen immers flink lastig. De opmars van Ajax blijft ondertussen voer voor discussie die begint bij Driessen. "Nu spelen ze anderhalve wedstrijd leuk.

Tegen de nummer drie van België en de nummer vijftien van Nederland. Dus we willen het ook wel tegen de echte topploegen zien." De vraag blijft of Ajax dit niveau kan vasthouden tegen sterkere tegenstanders. Het verschil in tegenstand wordt benadrukt: "Als je ziet het verschil tussen Utrecht als tegenstander en Heracles, dat is wel schrijnend", merkt Derksen op.

Toch is het een feit dat Ajax momenteel de ranglijst aanvoert. "Dat is een wonder. Ze hebben alle scheidsrechterbeslissingen meegehad." Met de titelstrijd nog volledig open, zal de komende periode bepalen of Ajax zich staande houdt aan de top of dat PSV zich herpakt en de koppositie weer overneemt.