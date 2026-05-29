2026-05-27
Míchel Sánchez
BREAKING | 'Ajax nadert overeenstemming met nieuwe hoofdtrainer'
Derksen haalt uit: "Dat neem ik Wesley Sneijder heel erg kwalijk"

Johan Derksen
Johan Derksen

Johan Derksen heeft hard uitgehaald naar Wesley Sneijder na diens lovende woorden over FIFA-voorzitter Gianni Infantino. De analist van Vandaag Inside kan zich totaal niet vinden in het positieve beeld dat Sneijder schetste van de wereldvoetbalbaas.

Oud-Ajax-speler Sneijder was onlangs te gast in de podcast Gianni’s Imperium en liet daar weten dat hij een goede band heeft opgebouwd met Infantino via zijn rol als FIFA-ambassadeur. De oud-international sprak opvallend positief over de voorzitter. "Hij is super, super, super lief." 

"Echt heel gek dat ik dat uit mijn mond laat komen. Superlief! Hij is heel zacht. Hij heeft een heel klein hartje. Hij geeft om iedereen", zei Sneijder eerder bij de NOS. Die uitspraken vallen bij Derksen totaal verkeerd. Volgens hem laat Sneijder zich te veel meeslepen door zijn rol binnen FIFA-evenementen en mist hij het echte beeld van de voorzitter.

"Dat neem ik Wesley Sneijder heel erg kwalijk. Die is heel vereerd dat hij met die oude spelers en dat elftalletje mag opdraven. Maar als je Infantino een aardige man vindt, dan heb je géén mensenkennis." Derksen spaart de FIFA-baas vervolgens niet en is keihard in zijn oordeel. "Infantino is gewoon een eerste klas oplichter!"

"Die vindt maar één ding belangrijk: niet het voetbal, niet de FIFA, maar Infantino is belangrijk", aldus Derksen, die in zijn kritiek steun krijgt van Valentijn Driessen. "Moet je eens kijken met wat voor dictators Infantino allemaal omgaat. Hij koopt stemmen bij de FIFA, en dan roept Sneijder dat het een ‘superlief mannetje’ is. Dat is hij natuurlijk niet. Infantino verkoopt de ziel van het voetbal."

