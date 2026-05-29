Derksen haalt uit: "Dat neem ik Wesley Sneijder heel erg kwalijk"

Johan Derksen heeft hard uitgehaald naar Wesley Sneijder na diens lovende woorden over FIFA-voorzitter Gianni Infantino. De analist van Vandaag Inside kan zich totaal niet vinden in het positieve beeld dat Sneijder schetste van de wereldvoetbalbaas.

Oud-Ajax-speler Sneijder was onlangs te gast in de podcast Gianni’s Imperium en liet daar weten dat hij een goede band heeft opgebouwd met Infantino via zijn rol als FIFA-ambassadeur. De oud-international sprak opvallend positief over de voorzitter. "Hij is super, super, super lief."

"Echt heel gek dat ik dat uit mijn mond laat komen. Superlief! Hij is heel zacht. Hij heeft een heel klein hartje. Hij geeft om iedereen", zei Sneijder eerder bij de NOS. Die uitspraken vallen bij Derksen totaal verkeerd. Volgens hem laat Sneijder zich te veel meeslepen door zijn rol binnen FIFA-evenementen en mist hij het echte beeld van de voorzitter.