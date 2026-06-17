Derksen haalt uit: "Dat vind ik zo'n ontzettende paardenlul"

René van der Gijp en Johan Derksen hebben dinsdagavond tijdens de uitzending van Vandaag Inside Oranje herinneringen opgehaald aan voormalig topturner Yuri van Gelder. Derksen begon het gesprek aanvankelijk nog over Maurits Hendriks, die tussen 2022 en 2024 Chief Sports Officer was bij Ajax.

"Je hebt nog zo'n baas van het Olympisch Comité die ook nog even bij Ajax gezeten heeft, dat vind ik zo'n ontzettende paardenlul die gozer... wat een vreselijke official is dat! Die had die losersvlucht", sprak hij. "Als je je daar niet kwalificeerde, dan kon je meteen het land uit. Die jongen die altijd in de ringen hing: die moest eruit", vertelt Derksen over Van Gelder.

Van der Gijp haakte vervolgens in. "Ik moest altijd lachen als hij daar zo hing. Dan dacht ik: hoe lang houdt hij dit vol? In de tussentijd ging ik altijd even naar bed, want hij hing daar ontzettend lang, hè? Wat was dat goed altijd. Hij was wel sterk hoor. Hij ging het ook in TV-programma's doen en zo", besluit de voormalig profvoetballer met een grote glimlach.