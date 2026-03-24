Derksen haalt uit: "Die jongen hoort niet bij Ajax te spelen"

Volgens Johan Derksen hoort Wout Weghorst niet thuis in het eerste elftal van Ajax. In Vandaag Inside uitte hij stevige kritiek op de spits, die in De Klassieker tegen Feyenoord een basisplaats kreeg maar volgens hem weinig toevoegde.

René van der Gijp begreep ook niet goed wat Ajax probeerde met het spel en hoe Weghorst werd gebruikt. "Als je dan ook zit te kijken, dan zie je ook dingen dat je denkt: hoe kan je Wout Weghorst nou in de diepte aanspelen? Dan denk ik: waarom doe je dat? Speel hem dan in ieder geval in zijn voeten in, je stuurt hem niet naar de cornervlag toe."

Derksen vindt dat Ajax Weghorst sowieso niet op deze manier moet gebruiken en gaat nog een stap verder in zijn oordeel over de spits. "Je moet die ballen hoog voor gooien en dan kan hij kleunen. Als je hem diep stuurt met die lange passen….die jongen hoort helemaal niet bij Ajax te spelen."

Weghorst werd uiteindelijk na 55 minuten gewisseld voor Kasper Dolberg en leek daar zichtbaar niet blij mee, iets wat Derksen ook opviel. "Die Weghorst ergerde zich alweer dat hij gewisseld werd. Dat kan je aan die kop zien, dan wil hij je vermoorden."