Derksen haalt uit: "Hij heeft Ajax naar de gallemiezen geholpen"

Johan Derksen heeft geen goed woord over voor Pier en Renate Eringa. Pier Eringa was twee jaar geleden kort commissaris bij Ajax.

Dinsdagavond haalt Derksen in Vandaag Inside hard uit naar het echtpaar. “Meneer is zo publiciteitsgeil en heeft Ajax naar de gallemiezen geholpen; mevrouw zit haar zakken op een ordinaire manier hier op het Mediapark te vullen", kraakt hij. Pier Eringa was van maart tot oktober 2023 voorzitter van de Raad van Commissarissen bij Ajax en kreeg veel kritiek voor zijn rol in de crisis met Sven Mislintat.

Vrouw Renate domineerde vorige week het nieuws nadat bekend werd dat ze een salaris van 28.800 euro per maand ontving als interim-directeur bij de NOS. “Als de NOS mij dat bedrag biedt, wil ik daar misschien ook wel werken. Maar er is een raad van commissarissen of een bestuursraad die dat heeft aangeboden", besluit Derksen.