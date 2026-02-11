Derksen haalt uit: "Ik vind dat de Ajax-directie hopeloos faalt"

Johan Derksen maakt zich zorgen over de toekomst van Ajax. De analist vreesde eerder al voor een Spaanse invasie in Amsterdam na de komst van technisch directeur Jordi Cruijff en Ajax stelde dinsdag de Spanjaard Óscar García aan als nieuwe trainer van Jong Ajax.

"De Spaanse invasie heeft al plaatsgevonden", zegt Derksen bij Vandaag Inside. "Hij heeft alleen een netwerk in Spanje. Dan krijg je een Spaanse trainer met drie of vier Spaanse assistenten. Ajax was altijd zo trots op de Ajax-cultuur en het wordt nu een Spaanse cultuur. Die mensen kunnen zich aan de jeugd niet verstaanbaar maken."

"Ik vind dat de Ajax-directie hopeloos faalt, want die geeft hem een dik salaris en laat hem de hele club overnemen", doelt Derksen op de rol van Cruijff. "Het is weer zoals bij zijn voorgangers. Ik denk dat er ook een Spaanse hoofdtrainer zal komen en er zullen nog wel een paar aankopen uit Spanje komen. De directie en Raad van Commissarissen laten het weer gebeuren, terwijl ze erbij zitten."

René van der Gijp snapt ook niets van de keuze voor García. "Als jij in de jeugd speelt, is het leukst als jij wordt getraind door een oud-speler", meent de oud-international. "Kluivert, Seedorf, Bergkamp, gewoon een grote speler waar je als kind tegenop hebt gekeken. Als dat dan je trainer wordt, dan is dat geweldig. Je hebt zo veel grote spelers met een trainersdiploma en dan neem je Óscar García", aldus Van der Gijp.