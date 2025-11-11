KieftJansenEgmondGijp
"Danny Blind liegt regelmatig, en hij liegt ook over zijn zoon"
2025-11-11
Erik ten Hag
Ajax zet streep door naam: Erik ten Hag niet nieuwe trainer Ajax
Derksen haalt uit na ontslag John Heitinga: "Dat vind ik slecht"

Niek
Johan Derksen
Johan Derksen Foto: © Pro Shots

Johan Derksen heeft maandagavond bij Vandaag Inside keihard uitgehaald naar Ron Jans en Peter Bosz. De trainers van respectievelijk FC Utrecht en PSV namen het op voor trainer John Heitinga, die vorige week donderdag op straat werd gezet door Ajax. Derksen stoorde zich echter aan de uitspraken van de oefenmeesters. 

"Ik heb me ook zo geërgerd aan Ron Jans en Peter Bosz, die voor de bühne moeilijk zitten te doen dat trainers onmenselijk behandeld worden", sprak hij. "Jans, die zelf iedere dag traint en op dezelfde tijdstippen speelt als Ajax, vertelt dan even dat de trainer van Ajax zo'n goede trainer is. Dat kan hij helemaal niet weten! Kijk: als iemand met een gewone baan, een gezin en een hypotheek ontslagen wordt, dat is een probleem", benadrukt Derksen.

"Maar voetbaltrainers worden overbetaald, dat zit erin verrekend. Dat ontslag hangt je altijd boven het hoofd, dat weten ze", vervolgt hij . "Ze willen dan zo solidair zijn, waarom hebben ze dan niets gezegd van John van den Brom, die een dag nadat Joseph Oosting ten onrechte werd ontslagen op die stoel ging zitten? Dat vind ik slecht. Gaan ze daar moeilijk zitten doen dat ze ook weleens ontslagen zijn en onmenselijk worden behandeld." 

Het laatste Ajax Nieuws
0 reacties
