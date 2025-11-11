Derksen haalt uit na ontslag John Heitinga: "Dat vind ik slecht"

"Ik heb me ook zo geërgerd aan Ron Jans en Peter Bosz, die voor de bühne moeilijk zitten te doen dat trainers onmenselijk behandeld worden", sprak hij. "Jans, die zelf iedere dag traint en op dezelfde tijdstippen speelt als Ajax, vertelt dan even dat de trainer van Ajax zo'n goede trainer is. Dat kan hij helemaal niet weten! Kijk: als iemand met een gewone baan, een gezin en een hypotheek ontslagen wordt, dat is een probleem", benadrukt Derksen.

"Maar voetbaltrainers worden overbetaald, dat zit erin verrekend. Dat ontslag hangt je altijd boven het hoofd, dat weten ze", vervolgt hij . "Ze willen dan zo solidair zijn, waarom hebben ze dan niets gezegd van John van den Brom, die een dag nadat Joseph Oosting ten onrechte werd ontslagen op die stoel ging zitten? Dat vind ik slecht. Gaan ze daar moeilijk zitten doen dat ze ook weleens ontslagen zijn en onmenselijk worden behandeld."