Wim Kieft schrikt van Ajacied: "De tranen schieten in je ogen"
Derksen haalt uit naar Ajacied: "Een jargon-prevelend warhoofd"

Joram
bron: Vandaag Inside
Johan Derksen bij Vandaag Inside
Johan Derksen bij Vandaag Inside Foto: © Vandaag Inside

Johan Derksen is kritisch op de huidige situatie bij Ajax. De analist is vooral niet te spreken over trainer John Heitinga en Marcel Keizer, die volgens hem met hun manier van voetballen in Amsterdam weinig indruk maken.

"Bij Ajax is alles fout. Ze hebben daar twee lichtgewichten op de bank zitten", begint Derksen tijdens een uitzending van Vandaag Inside. "De hoofdtrainer is een jargon-prevelend warhoofd, die niet te volgen is. Het voetbal is niet om aan te zien."

"Maar nu hebben ze het lek boven: de ex-trainer van Quick Boys, die assistent is bij De Graafschap moet Ajax redden. Kom op zeg!", aldus een kritische Johan Derksen, die Thomas Duivenvoorden bedoelt. Hij wordt in verband gebracht met Ajax.

