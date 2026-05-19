Derksen haalt uit naar Ajacied: "Het is een tragisch dieptepunt"

Gijs Kila
bron: Vandaag Inside
Johan Derksen bij VI Foto: © Pro Shots

Johan Derksen heeft maandagavond hard uitgehaald naar Ajax en met name naar Jordi Cruijff. In Vandaag Inside noemde De Snor de huidige situatie bij de Amsterdamse club zelfs "een tragisch dieptepunt".

Vanuit Curaçao sprak Derksen zijn zorgen uit over de koers van Ajax en de macht die Cruijff binnen de club heeft gekregen. "Het is natuurlijk een tragisch dieptepunt in de historie van Ajax", begon hij. "Ik houd mijn hart vast, want ze hebben Jordi Cruijff alle macht gegeven op basis van zijn naam, niet op basis van zijn CV.”

Hoewel Cruijff eerder werkzaam was bij onder meer Maccabi Tel Aviv, FC Barcelona en de Indonesische voetbalbond, is Derksen niet overtuigd van zijn kwaliteiten als beleidsmaker. Volgens hem is het eerste grote project van Cruijff nu al mislukt. "Het eerste avontuur met zijn netwerk is al mislukt met deze trainer."

Ook Daniel de Ridder en Siem de Jong kregen kritiek van Derksen. De analist vindt dat Ajax te weinig ervaring in huis heeft binnen de technische leiding. "Cruijff, De Ridder en De Jong hebben nul ervaring met een club leiden."

Volgens Derksen had Ajax daarom een ervaren voetbalbestuurder aan de technische top moeten toevoegen. Daarbij noemde hij specifiek Jan Streuer, de scheidend technisch directeur van FC Twente, als voorbeeld. "Ze hadden altijd zo iemand als Jan Streuer erbij moeten halen. Iemand met honderd jaar ervaring in het voetbal."

Derksen sloot af met een harde conclusie over Cruijff. "Deze jongens doen maar wat… Hij teert op de naam van z’n vader, die was magisch, maar Jordi niet. Het tekent dat ze het niet weten."

