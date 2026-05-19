Derksen haalt uit naar Ajacied: "Het is een tragisch dieptepunt"

Johan Derksen heeft maandagavond hard uitgehaald naar Ajax en met name naar Jordi Cruijff. In Vandaag Inside noemde De Snor de huidige situatie bij de Amsterdamse club zelfs "een tragisch dieptepunt".

Vanuit Curaçao sprak Derksen zijn zorgen uit over de koers van Ajax en de macht die Cruijff binnen de club heeft gekregen. "Het is natuurlijk een tragisch dieptepunt in de historie van Ajax", begon hij. "Ik houd mijn hart vast, want ze hebben Jordi Cruijff alle macht gegeven op basis van zijn naam, niet op basis van zijn CV.”

Hoewel Cruijff eerder werkzaam was bij onder meer Maccabi Tel Aviv, FC Barcelona en de Indonesische voetbalbond, is Derksen niet overtuigd van zijn kwaliteiten als beleidsmaker. Volgens hem is het eerste grote project van Cruijff nu al mislukt. "Het eerste avontuur met zijn netwerk is al mislukt met deze trainer."