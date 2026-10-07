Derksen haalt uit naar ex-Ajacied: "Zielig als je dat niet doorhebt"

Johan Derksen heeft zich bij Vandaag Inside kritisch uitgelaten over een routinier van NEC. Hoewel hij de naam niet expliciet noemt, lijkt de analist te doelen op voormalig Ajacied Dusan Tadic. Opvallend genoeg noemt Derksen hem daarbij de aanvoerder van NEC, terwijl die rol in werkelijkheid is weggelegd voor Tjaronn Chery.

Het onderwerp kwam ter sprake tijdens een discussie over het afscheid van Lionel Messi en de recente ruzie rond Cristiano Ronaldo. Derksen gebruikte dat als opstapje voor een bredere opmerking over oudere spelers. "Het is altijd een beetje zielig als voetballers niet door hebben dat hun tijd erop zit", vertelt Derksen bij Vandaag Inside.

Daarna haalt hij een speler van NEC aan. "Dat zie je nu ook met de aanvoerder daar. Die heeft nog niets gepresteerd voor die club, maar zit waarschijnlijk heel hoog in de salarissferen."