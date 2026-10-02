Derksen haalt uit naar Halsema: "Bang voor nieuwe jodenjacht"
Johan Derksen heeft stevige kritiek geuit op Femke Halsema vanwege haar bemoeienis met het Europa League-duel tussen AZ en Hapoel Beer Sheva. De Amsterdamse burgemeester deelde zorgen met haar Alkmaarse collega Anja Schouten over mogelijke veiligheidsproblemen rond Israëlische uitsupporters. Uiteindelijk besloot de Alkmaarse driehoek dat supporters van Hapoel op 15 oktober niet welkom zij
Tijdens Vandaag Inside reageert Derksen fel op de rol van Halsema. "Die Halsema bemoeit zich overal mee, hè? Die heeft heel veel ellende in haar stad, alles loopt uit de hand, maar die gaat dan een pissige brief naar collega Schouten in Alkmaar sturen."
De oud-voetballer verwijst daarbij naar de zorgen over een mogelijke herhaling van de ongeregeldheden rond Ajax - Maccabi Tel Aviv in november 2024. "Die wilde de supporters van Hapoel toelaten en Halsema was daar fel op tegen, want ze was weer bang voor een nieuwe jodenjacht."
De term "jodenjacht" is hier de kwalificatie van Derksen. Rond Ajax - Maccabi werden na de wedstrijd Israëlische supporters op verschillende plekken in Amsterdam aangevallen; er waren daarnaast eerder op de avond ook andere incidenten rond supportersgroepen.
Volgens Derksen was er aanvankelijk geen aanleiding om de aanhang van Hapoel Beer Sheva volledig te weren. "Ik begrijp nooit dat die oude tante Bert uit Amsterdam zich met andere steden gaat bemoeien. Kijk, die mevrouw Schouten had geïnformeerd: Hapoel had geen agressieve aanhang en die zegt: dan zijn ze hier welkom."
De gemeente Alkmaar meldde dat UEFA de supportersgroep van Hapoel als een gemiddeld risico beoordeelde, maar dat de wedstrijd als geheel vanwege onder meer mogelijke demonstraties, verplaatsingen van supporters en de maatschappelijke context als zeer hoog risico werd gezien. De driehoek benadrukte dat niet één afzonderlijke factor doorslaggevend was.
AZ en Hapoel Beer Sheva treffen elkaar op donderdag 15 oktober in Alkmaar. Het uitvak blijft tijdens die Europa League-wedstrijd leeg.
Derksen haalt uit naar Halsema: "Bang voor nieuwe jodenjacht"
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