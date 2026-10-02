Meldingen
2026-10-01
Kasper Dolberg, met Míchel Sánchez in de inzet
Kasper Dolberg dit jaar niet meer in actie? "Lang aan de kant"
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Het laatste Ajax Nieuws

Derksen haalt uit naar Halsema: "Bang voor nieuwe jodenjacht"

Amber
bron: Vandaag Inside
Johan Derksen bij Vandaag Inside
Johan Derksen bij Vandaag Inside Foto: © Talpa Network/Vandaag Inside

Johan Derksen heeft stevige kritiek geuit op Femke Halsema vanwege haar bemoeienis met het Europa League-duel tussen AZ en Hapoel Beer Sheva. De Amsterdamse burgemeester deelde zorgen met haar Alkmaarse collega Anja Schouten over mogelijke veiligheidsproblemen rond Israëlische uitsupporters. Uiteindelijk besloot de Alkmaarse driehoek dat supporters van Hapoel op 15 oktober niet welkom zij

Tijdens Vandaag Inside reageert Derksen fel op de rol van Halsema. "Die Halsema bemoeit zich overal mee, hè? Die heeft heel veel ellende in haar stad, alles loopt uit de hand, maar die gaat dan een pissige brief naar collega Schouten in Alkmaar sturen."

De oud-voetballer verwijst daarbij naar de zorgen over een mogelijke herhaling van de ongeregeldheden rond Ajax - Maccabi Tel Aviv in november 2024. "Die wilde de supporters van Hapoel toelaten en Halsema was daar fel op tegen, want ze was weer bang voor een nieuwe jodenjacht."

De term "jodenjacht" is hier de kwalificatie van Derksen. Rond Ajax - Maccabi werden na de wedstrijd Israëlische supporters op verschillende plekken in Amsterdam aangevallen; er waren daarnaast eerder op de avond ook andere incidenten rond supportersgroepen.

Volgens Derksen was er aanvankelijk geen aanleiding om de aanhang van Hapoel Beer Sheva volledig te weren. "Ik begrijp nooit dat die oude tante Bert uit Amsterdam zich met andere steden gaat bemoeien. Kijk, die mevrouw Schouten had geïnformeerd: Hapoel had geen agressieve aanhang en die zegt: dan zijn ze hier welkom."

De gemeente Alkmaar meldde dat UEFA de supportersgroep van Hapoel als een gemiddeld risico beoordeelde, maar dat de wedstrijd als geheel vanwege onder meer mogelijke demonstraties, verplaatsingen van supporters en de maatschappelijke context als zeer hoog risico werd gezien. De driehoek benadrukte dat niet één afzonderlijke factor doorslaggevend was.

AZ en Hapoel Beer Sheva treffen elkaar op donderdag 15 oktober in Alkmaar. Het uitvak blijft tijdens die Europa League-wedstrijd leeg.

Gerelateerd:
Rafael van der Vaart

Van der Vaart sloopt Oranje: "Als je zo door Amsterdam loopt..."

0
Louis van Gaal

Louis van Gaal krijgt advies na City-nieuws: "Procedeer ze kapot"

0
Lees meer:
Het laatste Ajax Nieuws Johan Derksen
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
René Wagelaar

Wagelaar ziet in: "Als je bij Ajax speelt heb je een voordeel"

0
Wim Kieft in het Philips Stadion

Wim Kieft lachend: "Ik was toch altijd bang dat de politie dat zag"

0
Hedwiges Maduro

Maduro prijst Ajacied: "Hij denkt aan de club, niet aan zichzelf"

0
Marciano Vink

Vink enthousiast over Ajax-besluit: "Hele verstandige keuze"

0
Karim El Ahmadi bij ESPN

El Ahmadi: "Die zijn misschien wel te goed voor de Eredivisie"

0
Matthijs de Ligt en AnneKee Molenaar

AnneKee Molenaar open over breuk met Matthijs de Ligt: "Een hel"

0
Johan Derksen

Johan Derksen stellig: "Van Bommel had niet eens geel mogen hebben"

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws

Derksen haalt uit naar Halsema: "Bang voor nieuwe jodenjacht"

Van der Vaart sloopt Oranje: "Als je zo door Amsterdam loopt..."

Louis van Gaal krijgt advies na City-nieuws: "Procedeer ze kapot"

Kieft over oud-Ajacied: "Wat ik altijd een beetje tegen hem heb..."

'Kehrer ziet transferwaarde ondanks prima start bij Ajax dalen'

Timber hard voor Oranje: "Overal te laat, veel kansen weggegeven"

Steur geniet na vertrek van Ajacied: "Ontzettend mooie speler"

Kraay pleit voor basisplaats oud-Ajacied: "Lieten hem vrij staan"
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws