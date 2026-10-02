Derksen haalt uit naar Halsema: "Bang voor nieuwe jodenjacht"

Johan Derksen heeft stevige kritiek geuit op Femke Halsema vanwege haar bemoeienis met het Europa League-duel tussen AZ en Hapoel Beer Sheva. De Amsterdamse burgemeester deelde zorgen met haar Alkmaarse collega Anja Schouten over mogelijke veiligheidsproblemen rond Israëlische uitsupporters. Uiteindelijk besloot de Alkmaarse driehoek dat supporters van Hapoel op 15 oktober niet welkom zij

Tijdens Vandaag Inside reageert Derksen fel op de rol van Halsema. "Die Halsema bemoeit zich overal mee, hè? Die heeft heel veel ellende in haar stad, alles loopt uit de hand, maar die gaat dan een pissige brief naar collega Schouten in Alkmaar sturen."

De oud-voetballer verwijst daarbij naar de zorgen over een mogelijke herhaling van de ongeregeldheden rond Ajax - Maccabi Tel Aviv in november 2024. "Die wilde de supporters van Hapoel toelaten en Halsema was daar fel op tegen, want ze was weer bang voor een nieuwe jodenjacht."

De term "jodenjacht" is hier de kwalificatie van Derksen. Rond Ajax - Maccabi werden na de wedstrijd Israëlische supporters op verschillende plekken in Amsterdam aangevallen; er waren daarnaast eerder op de avond ook andere incidenten rond supportersgroepen.