Derksen haalt uit naar oud-Ajacied: "Waarom halen ze hem in huis?"

Seedorf is sinds 2023 lid van de Raad van Commissarissen van de KNVB, maar dat zorgt bij Derksen voor verbazing. "Waarom halen zij die ouwe hoer in huis", vraagt hij zich af in Vandaag Inside. "Vroeger bij het Nederlands elftal hadden die andere internationals een bloedhekel aan hem. Bij ieder ontbijt, bij iedere lunch ging hij vertellen wat hij gewonnen had en dat hij allemaal veel meer had meegemaakt dan de rest."

Derksen is duidelijk geen fan van de voormalig topmiddenvelder. "Nu halen ze hem weer binnen en dan is hij babbelziek. Hij praat niet direct veel onzin over voetbal, maar hij praat zoveel", besluit de analist.