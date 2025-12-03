Groeten uit Grolloo
Johan Derksen doet deur voor VI-terugkeer voormalig Ajacied dicht
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Ajax transfers & geruchten

Derksen haalt uit naar scouting: "Waarom haalt Ajax hem niet?"

Rik Engelbertink
bron: Vandaag Inside
Johan Derksen
Johan Derksen Foto: © BSR Agency

Johan Derksen snapt weinig van het transferbeleid van Ajax. Luciano Valente was voor een betaalbaar bedrag op te pikken bij FC Groningen deze zomer, maar hij koos voor Feyenoord. Ajax mengde zich niet eens in de transferstrijd met de Rotterdammers.

Om deze content te zien moet je cookies accepteren

Je hebt momenteel niet alle benodigde cookies geaccepteerd. Klik op de knop om je cookievoorkeuren te wijzigen.

"Dat wordt natuurlijk een international. Zijn volgende club is in Italië of Engeland", zegt Derksen stellig bij Vandaag Inside. René van der Gijp over de 22-jarige middenvelder. "De ene is waanzinnig goed al op z'n negentiende of twintigste, terwijl De Bruyne eerst van Chelsea naar Wolfsburg ging." 

"Sommige spelers halen pas op hun 23ste hun top. En je hebt ook spelers die al eerder pieken. Maar als Valente naar een betere club kan dan Feyenoord dan gaat hij nog meer groeien", zegt Van der Gijp, die ook ziet dat Valente zich al verbetert: "Hij loopt veel meer dan bij FC Groningen", zegt hij. Valentijn Driessen beaamt dat.

De 22-jarige middenvelder werd door Feyenoord voor een slordige zeven miljoen euro overgenomen van FC Groningen. "Waarom haalt Ajax Valente niet? Zij zagen het niet in hem", vraagt Derksen zich af. "AZ en Feyenoord zien de spelers op een lager niveau die mogelijkheden hebben, en Ajax zoekt dan altijd in het dure buitenland…"

Gerelateerd:
Hendrie Krüzen

Krüzen tipt Ajax nieuwe spits: "Die maakt er minimaal twintig"

0
Julian Weigl

'Ajax greep naast middenvelder' (30): "Dat ging dan niet door"

0
Lees meer:
Ajax transfers & geruchten Het laatste Ajax Nieuws
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
Bas Nijhuis

Bas Nijhuis keihard na vuurwerkschandaal: "Ik was echt kwaad"

0
Brian Brobbey juicht

VIDEO | Brobbey én Traoré goud waard voor winnend Sunderland

0
Ruben den Uil

Ajax maakt geen indruk: "NAC Breda had het veel beter voor elkaar"

0
Dick Lukkien

Dick Lukkien: "Volgens mij heeft Ajax wel vertrouwen getankt"

0
Martin van Geel

Voormalig Ajax-directeur weigert terugkeer: "Dat zou ik niet doen"

0
Kenneth Perez

Perez verbaasd door Ajax-enthousiasme: "Dat is de nieuwe held"

0
Fred Grim

Fred Grim krijgt advies: "Geef hem dan maar het vertrouwen"

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws
Laatste reacties
Bekijk meer reacties
Agenda
za
6/12
Fortuna Sittard
18:45
Ajax
zo
14/12
Ajax
14:30
Feyenoord
za
20/12
NEC Nijmegen
20:00
Ajax
zo
11/01
Telstar
14:30
Ajax
za
17/01
Ajax
16:30
Go Ahead Eagles
Bekijk de hele agenda
Stand
# Team GS DS P
2 Feyenoord 14 18 31
3 NEC Nijmegen 14 13 24
4 AZ 14 4 24
5 Ajax 14 6 23
6 FC Utrecht 14 6 21
7 FC Twente 14 3 20
8 FC Groningen 14 -2 20
Bekijk de hele stand
Nu op VoetbalVerslaafd.nl
Ga naar VoetbalVerslaafd