Derksen haalt uit naar scouting: "Waarom haalt Ajax hem niet?"

Johan Derksen snapt weinig van het transferbeleid van Ajax. Luciano Valente was voor een betaalbaar bedrag op te pikken bij FC Groningen deze zomer, maar hij koos voor Feyenoord. Ajax mengde zich niet eens in de transferstrijd met de Rotterdammers.

"Dat wordt natuurlijk een international. Zijn volgende club is in Italië of Engeland", zegt Derksen stellig bij Vandaag Inside. René van der Gijp over de 22-jarige middenvelder. "De ene is waanzinnig goed al op z'n negentiende of twintigste, terwijl De Bruyne eerst van Chelsea naar Wolfsburg ging."

"Sommige spelers halen pas op hun 23ste hun top. En je hebt ook spelers die al eerder pieken. Maar als Valente naar een betere club kan dan Feyenoord dan gaat hij nog meer groeien", zegt Van der Gijp, die ook ziet dat Valente zich al verbetert: "Hij loopt veel meer dan bij FC Groningen", zegt hij. Valentijn Driessen beaamt dat.

De 22-jarige middenvelder werd door Feyenoord voor een slordige zeven miljoen euro overgenomen van FC Groningen. "Waarom haalt Ajax Valente niet? Zij zagen het niet in hem", vraagt Derksen zich af. "AZ en Feyenoord zien de spelers op een lager niveau die mogelijkheden hebben, en Ajax zoekt dan altijd in het dure buitenland…"