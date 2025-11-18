Derksen haalt uit: "Ze durven de meest vreselijke dingen te zeggen"

Co-host Henk Kuipers merkt op dat hij na het gelijkspel veel racistische opmerkingen richting spelers van Oranje voorbij zag komen op social media. "Dat is voor mij is dat de reden dat ik jaren geleden al gestopt ben met sociale media. Alles wat je tegenkomt is te verdelgen", reageert Derksen in Groeten uit Grolloo. "Het zijn allemaal zolderhelden."

Derksen is zelf al lang gestopt met sociale media. "Mensen die achter hun laptop de meest vreselijke dingen durven te zeggen, vaak onder een schuilnaam. Het is heel erg dat voetballers worden beoordeeld op hun huidskleur. Het zijn gewoon Nederlanders die in Nederland zijn geboren", vervolgt hij. "Ik kwam dat zelf ook tegen, omdat ik op diezelfde manier werd afgebrand. Ik ben er daarom mee gestopt."