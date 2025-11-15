Derksen hard: "Bij Ajax vinden ze hem een geweldige flapdrol"

Danny Blind heeft al jaren een twijfelachtige reputatie binnen Ajax, stelt Johan Derksen vrijdagavond in Vandaag Inside. De in Grolloo wonende oud-voetballer is scherp in zijn bewoordingen.

Volgens René van der Gijp heeft Blind de afgelopen weken in ieder geval over één zaak niet de waarheid gesproken. “Danny zegt dat hij Daley niet terug wilde halen, maar daar liegt hij over. Dat is wel zo.”

Derksen gaat er zonder omwegen op in. “Intern bij Ajax vinden ze hem een geweldige flapdrol. Dat is al twintig jaar zo.” Wilfred Genee vraagt De Snor waarom de Amsterdammers Blind dan steeds weer terughalen.

“Danny pakt het juiste wiel en weet met wie hij aan moet pappen. Die mensen kunnen hem dan naar voren schuiven, en dat deden ze ook steeds”, zegt Derksen. Voormalig profvoetballer Danny Hoekman, die vrijdagavond aan de bar aanwezig was, bevestigt Derksens opmerkingen. “Dat gaat gewoon rond over Danny Blind. Dat is misschien wel een publiek geheim.”

Blind heeft in zijn loopbaan bij Ajax diverse functies vervuld, waaronder aanvoerder, technisch directeur, hoofd jeugdopleiding, trainer en commissaris. Na zijn vertrek uit de Raad van Commissarissen lijkt het erop dat Blind geen terugkeer bij de club ambieert. Een technische functie ziet hij absoluut niet zitten.